Több száz bölcs diák vetélkedik

Idén tizenhatodik alkalommal szervezi meg a Communitas Alapítvány a Kolozsvári Református Kollégiumal és a Babeș–Bolyai Tudományegyetemmel partnerségben a Bölcs Diákok országos szintű vetélkedőt, amelyre a 2025-2026-os tanévben összesen 105 középiskolás csapat nevezett be 12 megyéből és 44 tanintézményből.

A vetélkedő témaköre a Szabadság. A szervezők fontosnak tartják, hogy a diákok felismerjék a történelmi korok sajátosságait, és megértsék, milyen szerepet játszanak ezek az ismeretek a társadalmi felelősségvállalásban.

A három- vagy négyfős középiskolás csapatok november 8-ig regisztrálhattak, a verseny pedig november 10-én startolt. Az első fordulóban a diákok Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! című regényének elolvasását kapták feladatul, amelyhez kapcsolódó kérdésekre kell válaszolniuk keresztrejtvény, képrejtvény, interaktív feladatok és videók formájában.

A rutinos bölcs diákok már megszokhatták, hogy a karácsonyt megelőző időszakban bónuszpontokat is gyűjthetnek. Az idei jótékonysági kihívás arra ösztönzi a versenyzőket, hogy Szent Miklós példáját követve meglepetéseket juttassanak el a rászorulókhoz.

Sok sikert kívánunk minden beiratkozott diáknak és vezető tanárnak. Bölcs Diákok, versenyre fel!

Majoros Csilla

pályázati irodavezető