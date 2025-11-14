Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Nem sikerült egyezségre jutni a bírákkal

2025. november 14., péntek, Belföld

Közölte tegnap a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM), hogy nem sikerült egyezségre jutni a bírói és ügyészi különnyugdíjak kapcsán a Cotroceni-palotában folytatott előző napi tárgyalásokon.

  • Fotó: Facebook / Csoma Botond
    Fotó: Facebook / Csoma Botond

A testület közleménye szerint az államfő által kezdeményezett egyeztetésen a CSM elnöke és alelnöke, a legfelsőbb bíróság elnöke és a legfőbb ügyész, továbbá a miniszterelnök és a koalíciós pártok vezetői vettek részt. „Bár a CSM képviselői nyitottak voltak a vizsgált problémák rendezése iránt, a megbeszélések nem vezettek egy minden fél által elfogadott megoldáshoz” – fogalmaztak.

Mint kiemelték, a CSM képviselői azt javasolták a tárgyalásokon, hogy a szolgálati nyugdíjak alig 8,35 százalékát kitevő bírói és ügyészi nyugdíjakra is ugyanaz a szabályozás legyen érvényes, mint a többi kategóriájú különnyugdíjra. Szerintük ez azt is biztosítaná, hogy a nettó nyugdíj alacsonyabb legyen a nettó fizetésnél. Azt is hangsúlyozták, hogy a CSM továbbra is „racionálisan” viszonyul a témához, sosem kértek olyan szabályozást, amely a fizetésnél magasabb összegű nyugdíjhoz vezetne. A közlemény szerint a tárgyaláson azt is leszögezték, hogy a helyreállítási terv (PNRR) 215-ös mérföldkövének teljesítése nem függ a bírói és ügyészi különnyugdíjakat szabályozó jelenlegi törvény módosításától.

Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője túlzottnak tartja a bíráknak és ügyészeknek a nyugdíjuk összegével kapcsolatos követeléseit. A sajtónak nyilatkozva Csoma tegnap elmondta: információi szerint a bírák és ügyészek azt kérték, hogy a bruttó jövedelmük 65 százalékát kapják nyugdíjként, ami az utolsó nettó jövedelmük 97–98 százalékát jelentené, „ez pedig nem méltányos”. A koalíció szerint a méltányos a nettó jövedelem 70–75 százaléka lenne.

Csoma szerint a kormánynak felelősséget kellene vállalnia a parlamentben a bírák és ügyészek nyugdíját szabályozó új törvénytervezetért, miután a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácstól (CSM) megkapja a véleményezést, de hangsúlyozta, hogy ez a személyes véleménye, nem a koalíció döntése. Szerinte azért lenne helyénvaló a felelősségvállalás, mert kényes témáról van szó, és ha parlamenti vitának vetnék alá, a módosító javaslatok nyomán esetleg megváltozhat a tervezet tartalma. Leszögezte: az ellenzéknek felelősségvállalás esetén is van lehetősége módosító javaslatokat benyújtani a kormányhoz, mielőtt még a parlamentbe kerül a tervezet.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-14 08:00 Cikk megjelenítése: 321 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 909
szavazógép
2025-11-14: Kitekintő - :

Ahol Európa és Ázsia összeér: utazás Örményországban

Ha valaki a Közép-Ázsiát és a Közel-Keletet összekötő földrajzi és kulturális hídra kíváncsi, Örményország kiváló kiindulópont. Egy kicsi, hegyvidéki ország, amelynek minden négyzetmétere történelemmel telített. Itt találkozik az ókor és a szovjet múlt, a kereszténység hajnalának emlékezete és a modernség iránti vágy. Pár napos utazásom során Jerevánt és környékét jártam be, kolostorokat, városrészeket és piacokat. Egy színes, pezsgő országot ismertem meg Európa és Ázsia határán.
2025-11-14: Belföld - :

A magyar szórvány napja

Konferenciával és kerekasztal-beszélgetésekkel ünnepli a magyar szórvány napját szombaton az RMDSZ. Az Aradon tartandó központi rendezvényen a szórványban élő közösségek összetartozását szeretnék erősíteni – tájékoztatott tegnap Winkler Gyula EP-képviselő sajtóirodája.
rel="noreferrer"