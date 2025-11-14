Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A magyar szórvány napja

2025. november 14., péntek, Belföld

Konferenciával és kerekasztal-beszélgetésekkel ünnepli a magyar szórvány napját szombaton az RMDSZ. Az Aradon tartandó központi rendezvényen a szórványban élő közösségek összetartozását szeretnék erősíteni – tájékoztatott tegnap Winkler Gyula EP-képviselő sajtóirodája.

    Fotó: Facebook / Ars Hungarica

Az RMDSZ Szórványfrakciójának elnöke közölte, hogy a vándorrendezvény keretében szombaton „Egységben az erőnk, közösségben a jövőnk!” címmel tartanak szórványkonferenciát. Ezt követően közösségszervezés és oktatás témakörben lesznek kerekasztal-beszélgetések szakpolitikusok részvételével – írták.

A szombati központi rendezvényt megelőzően ma délután Kelemen Hunor szövetségi elnök részt vesz az RMDSZ Szórványfrakciójának kihelyezett ülésén, ahol a következő időszak kihívásairól egyeztetnek a szórványmegyék képviselői.

Winkler Gyula emlékeztetett arra, hogy a magyar szórvány napját Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének napján, november 15-én ünneplik. Ilyenkor a szórványközösségek helyben is tartanak ünnepségeket, továbbá minden évben egy központi rendezvénnyel erősítik a szórványban élő közösségek összetartozását.

„Tizenöt évre volt szükség ahhoz, hogy vándorrendezvényünkkel bejárjuk az erdélyi és bánsági szórványközösségek központjait. Idén második alkalommal ünnepeljük a magyar szórvány napját Aradon, amely egyszerre ad lehetőséget az év kiértékelésére, a közösségi eredmények bemutatására, és a következő esztendő céljainak, terveinek megfogalmazására” – fogalmazott Winkler Gyula.

A közlemény szerint a napokban több erdélyi, partiumi és bánsági településen tartanak szórványnapi ünnepségeket. Nagyszebenben szombat este az Ars Hungarica fesztivál során a Rózsafa éneke című Hungarikum-előadást nézheti meg a közönség Erdő Zoltán tárogatóművész és Lisztes Jenő cimbalomművész fellépésével. Ezt a Bekecs Táncszínház Táncolva öröklődik című előadása, majd a Tokos Zenekar közreműködésével táncház követi. Besztercén a Dacia moziban tartanak ünnepséget néptáncegyüttesek részvételével. Nagyenyeden tegnap délután Építsünk közösséget a XXI. században Bethlen Gábor szellemiségében címmel tartottak konferenciát. Hunyad megye több településén november 18-án, Temesváron november 24-én tartanak szórványnapi rendezvényeket.

