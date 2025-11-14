Romániába érkezett az új moldovai kormányfő

Az energetikai és közlekedési hálózatok összekötéséről, biztonsági kérdésekről, valamint a kulturális együttműködés bővítéséről egyeztetett tegnap Bukarestben Ilie Bolojan román és Alexandru Munteanu moldovai miniszterelnök.

Közös sajtónyilatkozatukban a román kormányfő gratulált október 31-én beiktatott partnerének az európai elkötelezettségű politikai erők választási győzelméhez, és leszögezte, hogy Románia továbbra is Moldova legszorosabb partnere és támogatója marad.

A már folyamatban lévő, illetve elindítandó közös projektek közül kiemelte a Suceava (Románia) – Bălţi (Moldova) közötti elektromos távvezetéket, a Jászvásár–Ungheni vasútvonal európai alapokból történő villamosítását és korszerűsítését és a román A8-as épülő autópályát Moldovával összekötő, a Prut határfolyón átívelő híd megépítését.

Bolojan szerint Románia és Moldova fokozni akarja biztonsági együttműködését azokra a kockázatokra reagálva, amelyeket az Ukrajna elleni orosz támadás jelent a térségben. Úgy értékelte: a moldovai polgárok életszínvonalának növelésére az európai uniós csatlakozás az egyetlen lehetőség. Hozzátette: Románia határozottan támogatja, hogy Moldova mielőbb megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat.

A moldovai kormányfő megtiszteltetésnek nevezte, hogy első hivatalos külföldi látogatásán román partnerével tárgyalhatott Bukarestben. Mint mondta: a moldovaiaknak Románia a „második otthon”, amely a nyelvi és kulturális közösségen, a történelmi örökségen alapul.

Köszönetet mondott Romániának, amiért hozzáférést biztosított Moldovának az európai villamosenergia-piachoz. Hozzátette: Chişinău érdekelt a fekete-tengeri gáztartalék kiaknázását és a zöldenergia-források hasznosítását célzó projektekben, és részt akar venni a romániai (Cernavodă) atomerőmű újabb blokkjának építésében. Moldovának Románia a legfontosabb kereskedelmi partnere és a legnagyobb befektető is az országban – hangsúlyozta.