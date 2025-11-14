Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Románia lehívhat 21,41 milliárdot

2025. november 14., péntek, Belföld

Jóváhagyta tegnapi ülésén az EU-tagországok gazdasági és pénzügyminisztereit tömörítő tanács (ECOFIN) Románia felülvizsgált helyreállítási tervét (PNNR) – közölte a pénzügyminisztérium.

  • Fotó: Facebook / Alexandru Nazare
    Fotó: Facebook / Alexandru Nazare

Az újratárgyalt terv szerint Románia összesen 21,41 milliárd euróhoz férhet hozzá az uniós helyreállítási mechanizmus keretében. Az összegből 13,57 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 7,84 milliárd euró kedvezményes hitel. Ezeket hat kifizetési kérelemmel hívhatja le, amelyekből eddig hármat küldött el az Európai Bizottságnak – összegzett a szaktárca. A közlemény szerint a helyreállítási tervbe foglalt mérföldkövek és célkitűzések száma az eredeti 518-ról 390-re csökkent, kikerültek belőle azok a beruházások, amelyeket nem tudott volna határidőre teljesíteni az ország.

