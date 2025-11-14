Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Letette a vizsgát a polgármester

2025. november 14., péntek, Belföld

Sikeresen letetette a román állampolgárság megszerzéséhez szükséges vizsgát Dominic Fritz, Temesvár németországi születésű polgármestere, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) elnöke – jelentette be tegnap Facebook-oldalán a politikus.

    Fotó: Facebook / Dominic Fritz

Dominic Fritz, aki nem rendelkezik romániai felmenőkkel, húszéves korában önkéntesként érkezett Temesvárra, melynek élén immár második polgármesteri mandátumát tölti. Idén nyáron a júniustól kormányon lévő USR elnökévé választották. „Románia, végre egy vagyok közületek” – fogalmazott Fritz közösségi oldalán. Mint írta, sikeresen átesett az állampolgárság megszerzéséhez szükséges interjún, és a közeljövőben az állampolgársági esküt is leteszi.

