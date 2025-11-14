Tárgyalnak a szakszervezeti tömbbel

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ is tárgyalásra hívta a szerdán a fővárosban tüntető Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) képviselőit.
Az érdekvédelmi szövetség tegnapi tájékoztatása szerint az USR-vel pénteken, az RMDSZ-szel pedig hétfőn fognak egyeztetni. A BNS szerdai bukaresti tüntetésén több mint ötezren vettek részt. A szakszervezeti szövetség kéri a kormánytól, hogy sürgősen intézkedjen a vásárlóerő csökkenésének megállításáról és a munkavállalók életkörülményeinek javításáról.