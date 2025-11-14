Tárgyalnak a szakszervezeti tömbbel

Következő írásunk

A Magyar Unitárius Egyház, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) és a Délnyugat-erdélyi Unitárius Szórványegyházközség huszonhetedik alkalommal szervezte meg múlt szombaton a Dávid Ferenc-emlékzarándoklatot Déván, azon a helyen, ahol az unitárius egyház alapítója és első püspöke raboskodott, és hitéhez mindvégig hű maradva meghalt – tájékoztatott közösségi oldalán a Magyar Unitárius Egyház. A zarándoklat évről évre megerősíti, hogy az emlékezés nem csupán a találkozásról és a múltról szól, hanem a hitből, a közösségből és Dávid Ferenc örökségéből fakadó megújulásról is.