Bár a kormány minden beruházási munkálat leállítását belengette – és ez érintené a kézdivásárhelyi fedett uszoda építését is –, mégis van reménysugár. Az építkezést végző cégkonzorcium, a MIS Group ugyanis jelezte a céhes város önkormányzatának, hogy télen is szeretnének dolgozni.

Nagy érvágást jelentene Kézdivásárhelynek, ha leállna az építkezés a fedett uszodánál, miután a kormány pénzhiányra hivatkozva november közepén le akar állítani minden beruházást az országban: az építkezés oroszlánrésze megvan, a szerelési, utósimítási munkálatok maradtak hátra. Bokor Tibor polgármester megkeresésünkre elmondta: egyelőre semmi jelét sem látta, hogy le akarna állni a kivitelező, és hivatalos értesítés sem érkezett sem az önkormányzathoz, sem a céghez.

„Szerencsére egy nagy, komoly cégről van szó. Legutóbbi beszélgetésünk során sem jelezték, hogy leállnának a munkálatokkal, mi több, hozzájárulásunkat kérték, hogy biztosítva legyen a téli munkafront. Ez egy transzformátorállomás leszállítását jelenti, úgy tudom, hogy ez hamarosan meg is érkezik az uszodához, ezen kívül a földgázvezetéket kell az épületre rácsatlakoztatni, mely az épület sarkáig el van vezetve” – mondotta Bokor Tibor. Kifejtette: jelenleg a munkálat mintegy hetven százaléka kész, év végéig nyolcvan százalékig jutnának el. „Gyakorlatilag az utolsó simításokat végzik, több helyen meszelnek, zajlik a csempézés, villanyszerelés, vagyis azok a munkálatok, amelyek az épületet kerekké teszik” – összegzett a polgármester.