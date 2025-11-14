Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Estis osztályt indítanának Baróton

2025. november 14., péntek, Közélet

A Baróti Szabó Dávid Középiskola esti oktatás keretében kilencedik vagy tizenegyedik osztályt, valamint hegyvidéki agroturisztikai posztlíceumi képzést indít, ha lesz elég, szám szerint legalább tizennyolc jelentkező. Felső korhatár nincs, akár a tanulni vágyó nyugdíjasok fogadására is nyitottak.

  • A Baróti Szabó Dávid Középiskola. A szerző felvétele
    A Baróti Szabó Dávid Középiskola. A szerző felvétele

Derzsi-Ráduly Kázmér igazgató úgy véli, valószínűleg mindkét középiskolai osztályt nem fogják jóváhagyni, de egy, amelyre nagyobb lesz az érdeklődés, decembertől indulni fog. 

Az intézményvezető szerint nincs mitől tartaniuk a tanulást valamikor abbahagyóknak: közösen fognak eldönteni több fontos kérdést. A többség döntheti el, hogy csak hétköznapokon délután vagy részben hétvégén is tartsanak órát, mint ahogy azt is, hogy részben online történjen-e az oktatás. „Amire igény van, azt mi támogatjuk, és vállalunk minden ügyintézést, hogy a törvényi kötelezettségeknek eleget tudjunk tenni. Bízom abban, hogy lesz elég tanulni vágyó és elhívatott felnőtt. Minden alkalommal akad legalább kettő-három, akinek feltett szándéka, hogy sikeres érettségi vizsgát tegyen, ezért család és munkahely mellett is nagyon komolyan készül az órákra. És mindig akadnak szép számban olyanok, akik némi noszogatással, de szintén megfelelő eredményeket tudnak elérni. Bízom benne, hogy most sem lesz másképp” – nyilatkozta Derzsi-Ráduly Kázmér. 

A hegyvidéki agroturizmus szakon tanulók két év után kapnak oklevelet. A mezőgazdasági, turisztikai és gazdasági szaktantárgyak mellett többek közt magyar és idegen nyelvű szakmai kommunikációs és számítógép-kezelői képzésben részesülnek.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Hecser László Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-14 08:00 Cikk megjelenítése: 246 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 909
szavazógép
2025-11-14: Közélet - Bartos Lóránt:

Télen is dolgoznának (Kézdivásárhelyi uszoda)

Bár a kormány minden beruházási munkálat leállítását belengette – és ez érintené a kézdivásárhelyi fedett uszoda építését is –, mégis van reménysugár. Az építkezést végző cégkonzorcium, a MIS Group ugyanis jelezte a céhes város önkormányzatának, hogy télen is szeretnének dolgozni.
2025-11-14: Közélet - :

Rendőrségi akció Dobollón

A Kovászna megyei rendőrök átfogó ellenőrzéseket tartottak szerdán Dobolló községben – közölte az intézmény tegnap.
rel="noreferrer"