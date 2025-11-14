Estis osztályt indítanának Baróton

A Baróti Szabó Dávid Középiskola esti oktatás keretében kilencedik vagy tizenegyedik osztályt, valamint hegyvidéki agroturisztikai posztlíceumi képzést indít, ha lesz elég, szám szerint legalább tizennyolc jelentkező. Felső korhatár nincs, akár a tanulni vágyó nyugdíjasok fogadására is nyitottak.

Derzsi-Ráduly Kázmér igazgató úgy véli, valószínűleg mindkét középiskolai osztályt nem fogják jóváhagyni, de egy, amelyre nagyobb lesz az érdeklődés, decembertől indulni fog.

Az intézményvezető szerint nincs mitől tartaniuk a tanulást valamikor abbahagyóknak: közösen fognak eldönteni több fontos kérdést. A többség döntheti el, hogy csak hétköznapokon délután vagy részben hétvégén is tartsanak órát, mint ahogy azt is, hogy részben online történjen-e az oktatás. „Amire igény van, azt mi támogatjuk, és vállalunk minden ügyintézést, hogy a törvényi kötelezettségeknek eleget tudjunk tenni. Bízom abban, hogy lesz elég tanulni vágyó és elhívatott felnőtt. Minden alkalommal akad legalább kettő-három, akinek feltett szándéka, hogy sikeres érettségi vizsgát tegyen, ezért család és munkahely mellett is nagyon komolyan készül az órákra. És mindig akadnak szép számban olyanok, akik némi noszogatással, de szintén megfelelő eredményeket tudnak elérni. Bízom benne, hogy most sem lesz másképp” – nyilatkozta Derzsi-Ráduly Kázmér.

A hegyvidéki agroturizmus szakon tanulók két év után kapnak oklevelet. A mezőgazdasági, turisztikai és gazdasági szaktantárgyak mellett többek közt magyar és idegen nyelvű szakmai kommunikációs és számítógép-kezelői képzésben részesülnek.