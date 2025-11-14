Rendőrségi akció Dobollón

Az akció célja az erőszakos cselekmények megelőzése, valamint a közlekedésbiztonság növelése volt. A műveletben részt vettek a közrendészek, közlekedési, bűnügyi és gazdasági bűnözést vizsgáló egységek rendőrei, az állatvédelmi iroda, a bodzafordulói rend­őrség, valamint a megyei csendőrség munkatársai. A rendőrök 58 személyt igazoltattak, 54 járművet ellenőriztek, valamint hét kereskedelmi egységben is vizsgálódtak, négy, faanyagot szállító járművet is ellenőriztek. Az akció során 14 bírságot róttak ki 6800 lej összértékben, továbbá bevontak egy jogosítványt és egy forgalmi engedélyt. A hatóságok közölték, hogy a közösség biztonságának fenntartása és a jogsértések megelőzése érdekében a hasonló ellenőrzések folytatódnak. (sz.)