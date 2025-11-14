Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Határidő előtt felépültek a bérlakások Kommandón

2025. november 14., péntek, Közélet

Az Országos Helyreállítási Program (PNRR) révén a Fejlesztési Minisztérium finanszírozásával az Országos Beruházási Társaság (CNI) négy energiatakarékos lakást épített fiataloknak a kommandói Angol Placcon. A beruházás 1,86 millió lejbe került. A szerződés szerint a kivitelezési határidő 2026. június 30. lenne, ám a sepsiszentgyörgyi Conico Kft. határidő előtt befejezte az építkezést.

  • Fotó: Bodor János
    Fotó: Bodor János

A kovásznai Abstrukt Kft. által tervezett két egyszintes duplex ház két-két lakrészből áll, és fiatal családoknak adják majd bérbe. A lakások közel nulla energiaigényű, nZEB környezetbarát technológiával épültek, napelemekkel, vastag hőszigeteléssel és hatékony nyílászárókkal, ugyanakkor esztétikusak és illeszkednek a kommandói tájhoz, illetve a helyi környezeti adottságokhoz.

Kocsis Béla polgármester érdeklődésünkre elmondta, a lakások bérbeadásáról a helyi tanács fog dönteni, a szerződések megkötésére a jövő év közepéig kerülhet sor. Nézete szerint olyan fiatal családoknak fogják bérbe adni a „minden igényt kielégítő” lakásokat, akik megfelelnek az önkormányzat elvárásainak: legyen munkahelyük, illetve annyi jövedelmük, hogy tudják fizetni a bérleti díjat és a rezsiköltségeket, ugyanakkor legyenek megfontolt emberek, akik vigyáznak az ingatlanra.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bodor János Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-14 08:00 Cikk megjelenítése: 511 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 909
szavazógép
2025-11-14: Közélet - :

Rendőrségi akció Dobollón

A Kovászna megyei rendőrök átfogó ellenőrzéseket tartottak szerdán Dobolló községben – közölte az intézmény tegnap.
2025-11-14: Máról holnapra - Farcádi Botond:

Ezek a mai fiatalok!

A közismert aforizma szerint az ember tizen-huszonévesen liberális, aztán középkorúvá érve egyre inkább konzervatív lesz, nyugdíjaskorára pedig a társadalmi érzékenysége dominál majd, azaz elkötelezett szociáldemokratává válik. Az tehát természetes, ha az ember fiatalkorában lázad. De azért az mégiscsak fölöttébb aggasztó, hogy a legutóbbi felmérés szerint a Romániában élő 18–29 év közötti fiatalok körében az AUR a legnépszerűbb párt.
rel="noreferrer"