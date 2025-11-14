Határidő előtt felépültek a bérlakások Kommandón

Az Országos Helyreállítási Program (PNRR) révén a Fejlesztési Minisztérium finanszírozásával az Országos Beruházási Társaság (CNI) négy energiatakarékos lakást épített fiataloknak a kommandói Angol Placcon. A beruházás 1,86 millió lejbe került. A szerződés szerint a kivitelezési határidő 2026. június 30. lenne, ám a sepsiszentgyörgyi Conico Kft. határidő előtt befejezte az építkezést.

A kovásznai Abstrukt Kft. által tervezett két egyszintes duplex ház két-két lakrészből áll, és fiatal családoknak adják majd bérbe. A lakások közel nulla energiaigényű, nZEB környezetbarát technológiával épültek, napelemekkel, vastag hőszigeteléssel és hatékony nyílászárókkal, ugyanakkor esztétikusak és illeszkednek a kommandói tájhoz, illetve a helyi környezeti adottságokhoz.

Kocsis Béla polgármester érdeklődésünkre elmondta, a lakások bérbeadásáról a helyi tanács fog dönteni, a szerződések megkötésére a jövő év közepéig kerülhet sor. Nézete szerint olyan fiatal családoknak fogják bérbe adni a „minden igényt kielégítő” lakásokat, akik megfelelnek az önkormányzat elvárásainak: legyen munkahelyük, illetve annyi jövedelmük, hogy tudják fizetni a bérleti díjat és a rezsiköltségeket, ugyanakkor legyenek megfontolt emberek, akik vigyáznak az ingatlanra.