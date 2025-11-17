Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2025. november 17., hétfő, Szabadidő
  • Ünnepre készítik elő Dávid Ferenc sepsiszentgyörgyi szobrát. Albert Levente felvétele
    Ünnepre készítik elő Dávid Ferenc sepsiszentgyörgyi szobrát. Albert Levente felvétele
2025-11-14: Közélet - :

Fogdába került az ingatlanos csaló

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 42 éves férfit, akit több ingatlanpiaci csalás elkövetésével gyanúsítanak.
2025-11-17: Máról holnapra - Nagy D. István:

Miért kell tragédiára várni?

Nehéz számon tartani, hogy kik, hányszor és hol voltak kénytelenek leírni azt a szomorú, ám egyben vérlázító tényt: Romániában tragédiának kell történnie ahhoz, hogy valami elkezdődjön, netalán változzon.
