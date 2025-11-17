Miért kell tragédiára várni?

E frázis juthatott sokak eszébe múlt csütörtökön a sokkoló hírre, miszerint egy kétéves kislány mélyaltatás alatt végzett beavatkozás közben életét vesztette egy fővárosi fogászati rendelőben. Ha nem is közvetlenül a tragédiát követően, az utána felszínre kerülő információk hatására mindenképp. Rövid időn belül ugyanis – amint azt már hasonló megrázó esetekben megszokhattuk – kiderült, hogy a klinikával, ahol a beavatkozást végezték, több gond is van. Bár egyelőre még zajlanak a vizsgálatok, de a jelek egyre inkább arra utalnak, hogy megint csak a szabályok megkerülése, a törvényesség határán való egyensúlyozás és nem utolsósorban az illetékes állami szervek kétes teljesítménye is hozzájárult egy ember­élet elvesztéséhez. Természetesen a pakliban bőven benne van az emberi hiba, szakmai tévedés, és az is megtörténhet, hogy kivételes, elszigetelt esetről van szó, ám a hatósági közlésekből pár dolog máris egyértelmű: valami bűzlik a klinika engedélyezése és működése körül.

Tekintve, hogy pár napja történtekről van szó, a hatósági kutakodás sem zárult le, ezért nem egészséges és nem is szabad azonnal végleges következtetéseket levonni, ám az üggyel kapcsolatban elhangzottak egy része külön figyelmet érdemel. Különösen Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter egyes kijelentései. A tárcavezető szerint az újabb tragikus eset ugyanahhoz a jó ideje létező problémahalmazhoz vezet vissza: illegálisan kibocsátott engedélyek, törvényen kívül működő magánklinikák, be nem tartott eljárások, protokollok. Nem elhanyagolandó a miniszter azon közlése sem, hogy a korábban elrendelt és még zajló, a műtőkkel ellátott klinikákon végzett országos ellenőrzés eredményeképp húsz egységet már bezártak, továbbiakat pedig súlyos szabálytalanságok miatt alaposan megbüntettek. Ha a tárcavezetőnek hinni lehet, hevenyészett, így-úgy kialakított, összetákolt egységekről van szó, és ezek száma vélhetőleg nőni fog, amint az ellenőrzések haladnak előre.

Derék dolog a minisztériumtól, hogy belevágtak egy ilyen vizsgálódásba, ám egyben gondolni sem jó arra, hogy hány ilyen klinika, rendelő működhetett éveken keresztül nagyjából háboríthatatlanul. Óhatatlanul adódnak a további kérdések: milyen machinációk zajlanak hosszú évek óta az engedélyezések körül?, milyen hiányosságok és rendellenességek fölött hunytak szemet az illetékes hatóságok, ellenőrző szervek?, korrupcióról, esetleg csak gondatlanságról, hanyagságról beszélhetünk, vagy ismét egy jól kiépített, a „szürke zónában” leledző hálózatról, rendszerről rántotta le a leplet ez az újabb tragédia? A sort ugyanakkor folytathatjuk azzal, hogy mi történik a továbbiakban, egy ifjú élet elvesztése elég ösztönző lesz-e a hatóságoknak, döntéshozóknak, hogy következetesen, céltudatosan elvégezzék a nagytakarítást ezen a területen? Vagy ismét csak az állam és intézményei újabb csődjének leszünk tanúi, mint más hasonló helyzetekben...

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter Fotó: Facebook / Ministerul Sănătății – România