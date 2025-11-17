Mély fájdalommal

tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,

URECZKI MÁRIA

nyugalmazott tanítónő

életének 89. évében rövid, de súlyos betegségben

elhunyt.

Temetése 2025. november 18-án, kedden 15 órától lesz a református vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés napján 14 órától.

Emléke legyen áldott.

Gyászoló családja

1120574

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk,

hogy a drága jó édesapa, testvér, közeli és távoli rokon, barát, kolléga

és jó szomszéd,

id. VASS ZOLTÁN

volt motortekercselő

életének 83. évében hosszú, de türelemmel viselt

betegség után elhunyt.

Drága halottunk

földi maradványait

2025. november 17-én, hétfőn 13 órai kezdettel helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1120573

Mély fájdalommal

tudatjuk, hogy

DR. DANCS KÁROLY

életének 95. évében

eltávozott az élők sorából.

Temetése 2025. november

18-án 13 órakor lesz a kovásznai ravatalozóháztól.

Virrasztó november 17-én

17 órakor.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1120577



Megemlékezés

Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, / Míg a földön élünk, nem fogunk feledni.

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. LEOPOLD IMRÉRE

halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120575

„Aki ember volt, küzdő,

tiszta ember, változzék át bár porladó rögökké, az élőkben tovább él – mindörökké.”

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk az uzoni id. TARCSI ISTVÁNRA halálának 32. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1120572

Kegyelettel emlékezünk

szeretteinkre,

RÁCZ ANNÁRA halálának15., és RÁCZ JÓZSEFRE halálának 25. évfordulóján. Emlékük szívünkben örökké élni fog.

Szeretteik

4335757

Kegyelettel emlékezünk

id. ÜTŐ ISTVÁNRA halálának ötödik évfordulóján.

Szerettei

4335778

Szerettel emlékezem

MÁTHÉ ATTILÁRA halálának negyedik évfordulóján.

Emlékét szívemben őrzöm.

Unokahúga, Kinga

4335779

Szívünk mély fájdalmával

emlékezünk az uzoni

id. DÁNER ZOLTÁNRA

halálának harmadik évében.

„Olyan seb ez, mely nem gyógyul be, / olyan bánat, melyet nem ért, csak az, aki átélte. / Sohasem halványul szívünkben emléked, /

sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.”

Pihenésed legyen csendes, emléked áldott. Emlékezik:

szerető családod

1120568

Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a földben legyenek csendesek, Isten őrködjön pihenésed felett. Eltelt bánattal, fájdalommal nyolc esztendő, olyan sebet hagyva reánk, amely nem gyógyul be soha, amikor arra az útra tértél ahonnan nem lehet visszatérni. Bánatos kis szobánkban gyakran sírunk érted, nincs nekünk egyéb, csak a te fényképed. Zokogva, leborulva elfog a bánat, úgy érezzük, sokszor a szívünk megszakad utánad. Lám ennyi az élet. Gondoltad-e? Egy pillanat és mindennek vége, szólni sem tudtál, hogy indultál a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, szerető szívünkben örök gyász és fájdalom. Nem választhat el föld és ég, ugye egy nap láthatunk még. Bús temető csendes susogása, odajárunk hozzád, ez maradt csak hátra. Elhagytál minket, akiket úgy szerettél, a jó Isten áldja meg drága jó szíved, angyalok simogassák a fejed. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Hiányod megszokni nem lehet, csak letörülni az érted hulló könnyeket.

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, bánatos szívünk mély fájdalmával emlékezünk a drága jó férjre, édesapára a málnási id. INCZE-NAGY JENŐRE halálának nyolcadik évében. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szívünkben örökké élni fog.

Nyugodj békében drága jó férjem és édesapánk.

Soha el nem múló szeretettel bánatos, összetört szívű

özvegye, három gyermeke

és azok családja

4335759

Az idő telik, feledni nem tudunk, bánatos szívünkkel mindig rád gondolunk.

Fájó szívvel emlékezünk

a drága jó feleségre, édes­anyára, nagymamára a kökösi COCIODAR ILONÁRA

(szül. FARKAS),

aki ma öt éve, hogy távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4335773

Szomorú szívvel emlékezünk az egerpataki

BELÉNYESI ANNÁRA

halálának ötödik évfordulóján. Nyugalma legyen

csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335774