Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,
URECZKI MÁRIA
nyugalmazott tanítónő
életének 89. évében rövid, de súlyos betegségben
elhunyt.
Temetése 2025. november 18-án, kedden 15 órától lesz a református vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés napján 14 órától.
Emléke legyen áldott.
Gyászoló családja
1120574
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk,
hogy a drága jó édesapa, testvér, közeli és távoli rokon, barát, kolléga
és jó szomszéd,
id. VASS ZOLTÁN
volt motortekercselő
életének 83. évében hosszú, de türelemmel viselt
betegség után elhunyt.
Drága halottunk
földi maradványait
2025. november 17-én, hétfőn 13 órai kezdettel helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
1120573
Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy
DR. DANCS KÁROLY
életének 95. évében
eltávozott az élők sorából.
Temetése 2025. november
18-án 13 órakor lesz a kovásznai ravatalozóháztól.
Virrasztó november 17-én
17 órakor.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
1120577
Megemlékezés
Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, / Míg a földön élünk, nem fogunk feledni.
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. LEOPOLD IMRÉRE
halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120575
„Aki ember volt, küzdő,
tiszta ember, változzék át bár porladó rögökké, az élőkben tovább él – mindörökké.”
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk az uzoni id. TARCSI ISTVÁNRA halálának 32. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
1120572
Kegyelettel emlékezünk
szeretteinkre,
RÁCZ ANNÁRA halálának15., és RÁCZ JÓZSEFRE halálának 25. évfordulóján. Emlékük szívünkben örökké élni fog.
Szeretteik
4335757
Kegyelettel emlékezünk
id. ÜTŐ ISTVÁNRA halálának ötödik évfordulóján.
Szerettei
4335778
Szerettel emlékezem
MÁTHÉ ATTILÁRA halálának negyedik évfordulóján.
Emlékét szívemben őrzöm.
Unokahúga, Kinga
4335779
Szívünk mély fájdalmával
emlékezünk az uzoni
id. DÁNER ZOLTÁNRA
halálának harmadik évében.
„Olyan seb ez, mely nem gyógyul be, / olyan bánat, melyet nem ért, csak az, aki átélte. / Sohasem halványul szívünkben emléked, /
sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.”
Pihenésed legyen csendes, emléked áldott. Emlékezik:
szerető családod
1120568
Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a földben legyenek csendesek, Isten őrködjön pihenésed felett. Eltelt bánattal, fájdalommal nyolc esztendő, olyan sebet hagyva reánk, amely nem gyógyul be soha, amikor arra az útra tértél ahonnan nem lehet visszatérni. Bánatos kis szobánkban gyakran sírunk érted, nincs nekünk egyéb, csak a te fényképed. Zokogva, leborulva elfog a bánat, úgy érezzük, sokszor a szívünk megszakad utánad. Lám ennyi az élet. Gondoltad-e? Egy pillanat és mindennek vége, szólni sem tudtál, hogy indultál a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, szerető szívünkben örök gyász és fájdalom. Nem választhat el föld és ég, ugye egy nap láthatunk még. Bús temető csendes susogása, odajárunk hozzád, ez maradt csak hátra. Elhagytál minket, akiket úgy szerettél, a jó Isten áldja meg drága jó szíved, angyalok simogassák a fejed. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Hiányod megszokni nem lehet, csak letörülni az érted hulló könnyeket.
Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, bánatos szívünk mély fájdalmával emlékezünk a drága jó férjre, édesapára a málnási id. INCZE-NAGY JENŐRE halálának nyolcadik évében. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szívünkben örökké élni fog.
Nyugodj békében drága jó férjem és édesapánk.
Soha el nem múló szeretettel bánatos, összetört szívű
özvegye, három gyermeke
és azok családja
4335759
Az idő telik, feledni nem tudunk, bánatos szívünkkel mindig rád gondolunk.
Fájó szívvel emlékezünk
a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára a kökösi COCIODAR ILONÁRA
(szül. FARKAS),
aki ma öt éve, hogy távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4335773
Szomorú szívvel emlékezünk az egerpataki
BELÉNYESI ANNÁRA
halálának ötödik évfordulóján. Nyugalma legyen
csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335774