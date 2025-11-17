Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Meghalt egy kislány a fogászaton

2025. november 17., hétfő, Belföld

Mélyaltatásos kezelés közben meghalt egy kétéves kislány az egyik bukaresti magán fogorvosi klinikán. A fővárosi rendőrség tájékoztatása szerint a kétéves gyermeknek leállt a szívműködése és a légzése, és nem tudták újraéleszteni. Az ügyben nyomozás indult gondatlanságból elkövetett ember­ölés gyanújával.

    Fotó: Facebook / Alexandru Rogobete

A klinika közleménye szerint sokkolta őket a tragikus incidens, és együttműködnek az illetékes hatóságokkal a körülmények tisztázása érdekében. Azt is közölték, hogy 2025. január 25-én a kislány már átesett egy mélyaltatásos kezelésen, amelyet ugyanaz az altatóorvos és fogorvos végzett, és az akkori beavatkozás után nem léptek fel komplikációk, a gyermek teljesen felépült.

Az ügyet pénteken átvevő bukaresti törvényszéki ügyészség közölte, a Mina Minovici törvényszéki orvostani intézményben elvégzett boncolás eredményei szerint a kétéves páciens halála egy komplex, már korábban fennálló krónikus betegség miatt következett be csütörtökön, a fogászati kezelés során. Közben a bukaresti fogorvosi kamara a Facebook-oldalán megerősítette, hogy az ügyben érintett mindegyik orvos rendelkezik a szakmájuk gyakorlásához szükséges engedéllyel, de fegyelmi kivizsgálást indított az ügyben.

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint az altatásos fogászati beavatkozásokat az állami kórházak fogászati rendelőiben kellene elvégezni. Facebook-bejegyzésében a miniszter azt írta, tudatában van annak, hogy az elképzelését nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani, de fokozatosan kivitelezhető, hogy az általános érzéstelenítést igénylő fogászati beavatkozásokat az állami kórházak járóbeteg-szakrendelőiben végezzék el, amelyek megfelelő felszereltséggel rendelkeznek, és az esetleges komplikációk, vészhelyzetek kezelésére is felkészültek. 

