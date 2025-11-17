Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Nemzeti régiók polgári kezdeményezésA döntés érvénytelenítését kérik a kezdeményezők

2025. november 17., hétfő, Belföld

Az Európai Unió Bíróságához fordult a nemzeti régiókat érintő polgári kezdeményezés ügyében Izsák Balázs, és keresetében az Európai Bizottság elutasító döntésének érvénytelenítését kéri – közölte pénteken a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) sajtóirodája.

    Fotó: Pixabay.com

Izsák Balázs a kezdeményezés polgári bizottságának nevében nyújtotta be a keresetet, amelyet csütörtökön iktattak. Az SZNT-elnök azt követően fordult az Európai Unió Bíróságához, hogy az Európai Bizottság (EB) szeptember elején egyértelművé tette: a sikeres aláírásgyűjtés ellenére sem kíván érdemi intézkedést hozni a nemzeti régiók ügyében.

A polgári bizottság keresetével azon több mint 1,2 millió uniós polgár demokratikus akaratának szeretne érvényt szerezni, akik aláírásukkal támogatták a kezdeményezést – írták a kezdeményezők.

Emlékeztettek, hogy a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című polgári kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió fejlesztési politikája a jövőben ne hagyja figyelmen kívül a Székelyföldhöz hasonló nemzeti régiókat, amelyeket nemzeti, kulturális, nyelvi, vallási sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.

Megállapításuk szerint a döntés nem kellően indokolt, „számos megállapítása téves, valótlan vagy ellentétes a közösségi jog előírásaival”. A kereset szerint az EB számos mulasztást követett el Európa nemzeti kisebbségi régióinak kárára. Azt írták: döntésének indokolásában az Európai Bizottság egyértelművé tette, „hogy egyedüli céljával, a globális európai szuperállam létrehozásával nem fér össze a lokalitás, a nemzeti kisebbségek által lakott régiók sajátosságainak megőrzése”.

