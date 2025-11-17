Bemutatkozott a Jövőnk a Szórványban Egyesület

A szórványban a magyarság nemcsak velünk született adottság, hanem döntés, feladat és küldetés is, amit vállalni, ápolni és továbbadni kell – hangsúlyozta Bodoczi Annamária a Jövőnk a Szórványban Egyesület elnöke szombaton a torockói Duna-házban.

Az Alsó-Kis-Küküllő mentén élő szórványközösségek megerősítése érdekében 2019-ben létrehozott bethlenszentmiklósi egyesület vezetőjét a magyar szórvány napja alkalmából hívták meg a torockói Duna-házba, ahol Csécs Márton unitárius esperes kérdezte arról, milyenek a magyar szórványközösség hétköznapjai egy román többségű környezetben, milyen nehézségekkel szembesül, és mi adhat reményt megmaradásához?

Bodoczi Annamária felidézte, korábban bejegyzett egyesületüket a bethlenszentmiklósi közösséget ért megpróbáltatások sorozata késztette cselekvésre: a térséget sújtó árvíz, majd az unitárius templom tornyát elpusztító tűz nyomán ért meg bennük a felismerés, hogy a közösségnek vissza kell valahogy adni a reményt, a jövőbe vetett hitét ahhoz, hogy ismét építkezni kezdjen, és közösségként meg tudjon maradni.

„Meg kell erősíteni magadban a hitet, hogy magyarnak lenni román környezetben is érték. Ápolnod kell identitásodat, és légy büszke arra, hogy magyar vagy, a magyarságunk nem teher, hanem többlet, és nem vesz el semmit tőled, sem mástól” – hangoztatta az egyesületi elnök.

Rámutatott, közösségszervező munkájukhoz, a Bethlenszentmiklósi Magyar Napok rendszeres megszervezéséhez, a közösségi ház kialakításához, a gyermekfoglalkozásokhoz, oktatási és kulturális programokhoz, az új templomharang megvásárlásához nélkülözhetetlen, következetes támogatást kaptak a magyar kormánytól és az RMDSZ-től, a magyar közösség élni akarása pedig a község román többségű önkormányzatának elismerését és támogatását is kivívta.