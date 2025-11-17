Valódi cégek, vállalkozások működését, gazdasági tevékenységét mintázták élethűen azok a diákcsoportok, amelyek pénteken a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola által szervezett nemzetközi tanirodai vásáron és kiállításon mutatkoztak be. Az első Berde Expó hagyományteremtő szándékkal jött létre, a házigazda tanintézmény célja, hogy rendezvényük évről évre a gazdasági oktatás regionális szakmai találkozópontjává váljon.

Akárcsak egy rangos eseményen, az iskola kapujában, illetve a Berde Expót befogadó sportcsarnok előtt segítőkész házigazdák fogadták és kísérték a vendégeket a rendezvény helyszínére, ahol már csak az érdeklődőkre, vásárlókra vártak hangulatos standjaik körül a diákcégek képviselői.

Simon Edith iskolaigazgató vezetők, szakemberek, kollégák, tanulók mellett Magyarországról, Nagyváradról, Gyergyószentmiklósról és Kézdivásárhelyről érkezett diákokat is köszöntött a megnyitón. Kiemelte: a taniroda rendkívül hasznos eleme a gazdasági oktatásnak, hiszen biztonságos és valóságközeli terepet biztosít arra, hogy a tanulók kipróbálhassák magukat különféle – vállalkozói, marketing, pénzügyi – szerepkörökben, azaz remek lehetőség arra, hogy az iskolai tudást az üzleti világ valóságával ötvözzék. Összemérhetik felkészültségüket, kreativitásukat, vállalkozásukat pedig szakembereknek mutathatják be, akiktől értékes visszajelzést, javaslatokat kaphatnak terveik kapcsán. A taniroda jó eszköz arra is, hogy fejlesszék a fiatalok készségeit, a kommunikációt, a felelősségvállalást vagy a problémamegoldást, ezekre nagy szükségük lesz, ha a munkaerőpiac szereplőivé válnak – mutatott rá az igazgató.

A Berde Expó előzményei kapcsán Máthé Ágota gazdasági szaktanár lapunknak elmondta, iskolájuk 2014 óta vesz részt tanirodai vásárokon, főként Pécsre jártak, de nagyváradi rendezvényeken is megfordultak már. A taniroda nagy előnye, hogy a diákok valós vállalati folyamatokat szimulálnak gyakorlati környezetben: céget alapítanak, pénzügyi és marketingtervet készítenek, üzleti partnerekkel tárgyalnak, alkalmazottjaik vannak, termékeket vagy szolgáltatásokat értékesítenek, így tanulják meg, hogyan működik egy vállalkozás. Mindehhez az iskolában tanultak mellett a mindennapi életük tapasztalatait, hobbijukat is hasznosítják – magyarázta. Úgy vélte, ez a tanulási forma, „a gyakorlatba ültetett elmélet”, hidat képez az iskola és a munka világa között.

A megnyitón Máthé Ágota kiemelte, öröm számukra, hogy a tanirodai rendezvény magyar nyelven zajlik, hiszen a magyar szakmai kifejezések használata, a magyar gazdasági és üzleti nyelv megismerése hozzájárul ahhoz, hogy a diákok képesek legyenek anyanyelvükön is pontosan, árnyaltan, meggyőzően kommunikálni, és erre a gazdasági életben is igen nagy szükség van – szögezte le.

A tanirodai kiállításon két-két pécsi, nagyváradi és sepsiszentgyörgyi, illetve egy kézdivásárhelyi és egy gyergyószentmiklósi diákcég mutatkozott be, különböző szolgáltatásokat és termékeket népszerűsítettek. Cicabarát pudingozó mellett horrorisztikus élménylabirintust kínáltak az érdeklődőknek, mások egyedi parfümökkel és illattanácsadással készültek, vagy a játék adta élményt használták fel fejlesztő, gasztronómiai témájú társasjátékok kifejlesztésére. A természet nyújtotta lehetőségeket is kiaknázták, egyik diákcsapat aktív időtöltésre ajánlott lehetőséget egy élményfarm keretében, míg mások az áfonya hasznosításában (szörpök, lekvárok, tea) találták meg a vállalkozási lehetőséget.