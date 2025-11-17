Országos kisállat-kiállítás lesz Sepsiszentgyörgyön

Néhány évig közegészségügyi (járványtani) okok miatt a Vadász utcai sportcsarnokban rendszeressé vált megyeszintű kiállításra sem kaptak engedélyt a tenyésztői egyesületek, a tavaly azonban sikerült egy nagy látogatottságú eseményt tető alá hozni a dohánygyárban, ezen felbuzdulva vágtak bele idén az országos kiállításba – közölte Tóth-Birtan Csaba. Sepsiszentgyörgy alpolgármestere Grabán Zsolttal, a Kisállattenyésztők Országos Szövetségének elnökségi tagjával tartott pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: a megszorítások miatt az önkormányzat pénzügyileg nem tud hozzájárulni a kiállításhoz, de szívesen adják a helyet.

Magáról a kiállításról Grabán Zsolt (aki egyben az említett szövetség nyulas szakosztályának elnöke) beszélt: 55–60 szervezet regisztrált az ország minden sarkából, melyek a jelenlegi, mintegy 80 százalékos feldolgozottság szerint mintegy 3500 kisállatot hoznak bemutatásra, de az is lehet, hogy a négyezres létszámot is elérik, ami nagy szó, hiszen tavaly Bukarestben 3100–3200 állatot láthatott a közönség. A magas részvételt azzal magyarázza, hogy – az előző évektől eltérően, amikor a peremvidékeken (a fővárosban, Suceaván, Temesváron, Lugoson) hívták össze a tenyésztőket, és voltak, akiknek 600–700 kilométert kellett utazniuk Románia túlsó végéből – Sepsiszentgyörgy központi fekvésének köszönhetően bárhonnan könnyebben elérhető. De szempont volt a rendelkezésre álló terület is, egy ilyen kiállításnak ugyanis nagy hely kell, ami vagy nincs, vagy pedig nagyon drága – magyarázta.

Grabán Zsolt ismertette a programot is: november 22-én kezdik előkészíteni a terepet, 26-án érkeznek az állatok, 27-én egész nap szakmai zsűrizés lesz, ahol az európai és a romániai standardok szerint bírálják el az állatok külső megjelenését (ez a tenyésztőknek azért fontos, mert így látják, hol tartanak, de az értékeléseket a ketrecekre is kifüggesztik, hogy más is képbe kerüljön), 28-án pedig megnyitják a kiállítást a nagyközönség számára is. Aznap (pénteken) 9–19, másnap (szombaton, november 29-én) 8–18, vasárnap (november 30-án) pedig 8–13 óra között lehet megcsodálni a különféle fajtájú szárnyasokat (galambokat, baromfikat), nyulakat, tengerimalacokat (utóbbiakkal már csak egy tenyésztő foglalkozik az országban). A belépés 5 éves korig ingyenes, 5–18 évesek számára 5 lej, felnőttek számára pedig 20 lej. Jótékonysági tombolát is tartanak, egy 5 lejes jeggyel kisállatokat vagy tenyésztői kellékeket lehet nyerni, a bevételt pedig teljes egészében egy fiatal, alig 14 éves sepsiszentgyörgyi állattartónak ajándékozzák, akinek nemrég leégett az állománya és az épület is, amiben a kedvenceit tartotta.

A rendezvényt a megyei tanács és az Agrosic-társulás is támogatja, és Grabán Zsolt külön kiemelte a székelyföldi tenyésztői egyesületek munkáját. Öt van belőlük, egy Maros megyei, egy csíkszeredai, egy székelyudvarhelyi, egy kézdivásárhelyi és egy sepsiszentgyörgyi (háromszéki), valamennyien részt vesznek a szervezésben, és sokféle érdekes állatot hoznak bemutatásra.