Székelyföldi diákok találkoztak Roberta Metsolával

2025. november 17., hétfő, Közélet

Meglepetéssel készült Vincze Loránt Európai Parlamenti (EP) képviselő azon diákok számára, akik részt vehettek egy brüsszeli tanulmányi kiránduláson: a fogadásukra Roberta Metsolát, az EP elnökét is beszervezte.

    Fotó: Facebook / Vincze Loránt

„Meglepetéssel készültem az UniKvíz vetélkedő nyerteseinek brüsszeli látogatására, ebben pedig nem más volt segítségemre, mint az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola. Ő fogadta a székelyföldi középiskolások számára szervezett, az Európai Unióról szóló vetélkedő nyertes csapatait és kísérő tanáraikat” – adta hírül Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő a Facebook-oldalán.

A képviselő szerint a nem mindennapi fogadtatásban a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnázium, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium, a székely­udvarhelyi Tamási Áron Gimnázium és a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai és pedagógusai részesültek. „Az EP máltai elnökének bejött az uniós kvíz ötlete – egyébként az ő neve is a megfejtések között szerepelt. A diákoknak nagyon tetszett a brüsszeli látogatás, a versenyen már bizonyították, hogy érdekli őket az uniós intézményekben zajló munka, most pedig közvetlenül megismerkedtek a munkámmal. Jó beszélgetés volt, sok érdekes kérdéssel” – fogalmazott Vincze Loránt.

Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-17 08:00
