Labdarúgás, 3. LigaFölényben futballozva döntetlent játszottak

2025. november 17., hétfő, Sport

A háromszéki csapatok a hétvégén mindössze egy pontot szereztek a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában. A táblázatban második Kézdivásárhelyi SE hazai pályán meglepetésre csak döntetlent játszott a CS Blejoi ellen, míg a Sepsi OSK II. nem borította a papírformát, 3–1-re kikapott a listavezető Sporting Liești otthonában.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

A mérkőzés első helyzetét a vendégek jegyezték, Ovidiu Costache fejesét fogta Csíki Szabolcs. A folytatásban a jobb játékerőt képviselő kézdivásárhelyi csapat magához ragadta a kezdeményezést, azonban a mezőnyfölénye kevés lehetőséggel társult. Rareș Plăiașu lövését védte a kapus, Iulian Nechita közeli kísérletét a védők szögletre tolták, a sarokrúgást követően pedig Raul Drugă célt tévesztett. Szünet előtt is a házigazdák veszélyeztettek, Nechita kapura tört, majd a bal alsó mellé továbbított, míg Dobos Zsolt próbálkozását kiöklözte a hálóőr.

A második félidőt is a céhes városi együttes kezdte aktívabban, Fábián Róbert löketét hárította Paul Cernat, aztán a 63. percben a Blejoi váratlanul vezetést szerzett. A játékvezető szerint Varga Máté a büntetőterületben kézzel ért a labdához, ezért tizenegyest ítélt, amelyet Mihai Nițescu értékesített (0–1). Liviu Negoiță legénysége hátrányban is nyomást gyakorolt ellenfelére, ezáltal a 68. percben egyenlített, ekkor Varga Máté előkészítése után Barta Norbert a jobb alsóba gurított (1–1).

A kék-fehér mezesek a hátralévő időben a győzelemre hajtottak, miközben a Prahova megyei alakulat a védekezésre összpontosított és kontrákra rendezkedett be. Nechita lövését védte a hálóőr, aki bravúrral mentett a csereként beállt Ionuț Neamțu és Fülöp Zalán lehetőségénél, illetve Fábián kísérlete pontatlan volt. A felső-háromszéki gárda a ráadásban is eldönthette volna az összecsapást, viszont Varga Norbert a kapufát találta el, míg Barta fölé tekert, így a Kézdivásárhelyi SE elvesztett két pontot.

Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 13. forduló: Kézdivásárhelyi SE–CS Blejoi 1–1 (0–0).
Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Mihai Motan (Târgovişte). KSE: Csíki – Gajdó, Cîrstian, Burlacu, Varga M., Drugă, Dobos (Varga N., 54.), Fábián (Fülöp, 84.), Barta, Plăiașu (Neamțu, 54.), Nechita. Edző: Liviu Negoiță. Blejoi: Cernat – Mănescu (Dima, 75.), Șerban, Constantinescu (Stanciu, 46.), Iliescu (Gheorghe, 46.), Nițescu, Popenciu, Oprea (Drăgoi, 46.), Toroiman, Costache, Lambru (Ionescu, 86.). Edző: Răzvan Vlad. Gólszerzők: Barta (68.), illetve Nițescu (63. – tizenegyesből). Sárga lap: Barta (53.), Drugă (62.), illetve Șerban (58.), Popenciu (83.), Cernat (90.).

További eredmények, 13. forduló: Sporting Liești–Sepsi OSK II. 3–1 (gólszerzők: Bogdan Crihană 4., Adrian Grigoraș 77., 90., illetve Vlad Truța 68.), Galaci Oțelul II.–CSO Plopeni 1–0, FC Unirea Brăila–CS Păulești 1–3, Petrolul Ploiești II.–CS Victoria Traian 5–1, Unirea Braniștea–CSM Râmnicu Sărat 6–2.

A táblázat:

1. Lieşti                             10           1                2           38–20    31

2. Kézdivásárhely              8           3                2           29–11    27

3. Păuleşti                          8           2                3           22–10    26

4. Plopeni                           7           1                5           21–19    22

5. Braniştea*                     7           2                4           33–24    20

6. Blejoi                              6           2                5           27–19    20

7. Sepsi OSK II.                 6           2                5           26–18    20

8. Traian                            5           1                7           19–31    16

9. Petrolul II.                     5           0                8           25–22    15

10. Brăila                          3           2                8           18–36    11

11. Oţelul II.                     2           2                9           14–39      8

12. Râmnicu Sărat          2           0              11           18–41      6

* három büntetőpont levonva

A 14. forduló programja: * november 21., péntek: Sepsi OSK II.–Unirea Braniștea (14 óra), CSM Râmnicu Sărat–Kézdivásárhelyi SE (14 óra), CS Blejoi–Petrolul Ploiești II. (14 óra) * november 22., szombat: CSO Plopeni–Sporting Liești (14 óra), CS Victoria Traian–FC Unirea Brăila (14 óra), CS Păulești–Galaci Oțelul II. (14 óra).

Szerző: Miska Brigitta Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-17 08:00
