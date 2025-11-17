Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Női kézilabda, A-divízióA Sepsi-SIC megtorpant a második félidőben

2025. november 17., hétfő, Sport

Az első félidőben lendületesen játszó sepsiszentgyörgyi csapat 30–25-re alulmaradt a szünetet követően magasabb fokozatba kapcsoló Jászvásári CSM ellen a Szabó Kati Sportcsarnokban a női másodosztályú kézilabda-bajnokság 8. fordulójában. A pontvadászat egy hónapig szünetel, majd december 18-án Carmen Cartaș együttese a CS Știința Bacău otthonában játszik.

  • Fotók: Miska Brigitta
Bátran kezdte a rangadót a Sepsi-SC, amely kétgólos előnyre tett szert, miközben riválisa csak a 3. percben volt eredményes, a szünetig pedig futott az eredmény után. A házigazdák kétszer is vezettek három találattal (8–5), viszont a moldvai alakulat felzárkózott, másodszor Tatyana Prykov teljesítményének köszönhetően, aki sorozatban négyszer is beköszönt. Az első félidő hajrája szoros küzdelmet hozott, a vendégek az utolsó másodpercekben döntetlenre alakították az állást (13–13). Carmen Cartaș tanítványai a második felvonást rosszul indították, nyolc perc alatt mindössze egy gólt szereztek, eközben a Jászvásár magasabb fokozatba kapcsolt (14–17). A zöld-fehér mezesek a 48. percig tartották a lépést tapasztalt ellenfelükkel, aztán egyre több hibát vétettek és a kiállítások is nehezítették a feladatukat, ráadásul tíz perccel a mérkőzés vége előtt Denisa Pavel kiszállt a játékból. A hátralévő időben a Daniel Bura irányította kézilabdázók szélről és centerből is könnyű találatokat jegyeztek, mivel ezekre a sepsiszentgyörgyi gárda nem találta az ellenszert (25–30), így megszakadt a másfél hónapig tartó veretlensége.

 

 

Női kézilabda, A-divízió, alapszakasz, B-csoport, 8. forduló: Sepsi-SIC–Jászvásári CSM 25–30 (13–13).
Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 200 néző. Vezette: Adrian Georgescu és Bogdan Isdrăilă. Sepsi-SIC: Demeter – Márton 5 (1), Damian 4, Pavel 6 (1), Rău 1, Bârlă 3, Soreanu 1. Cserék: Andrei (kapus), Lupișcă, Crețu 2, Cîrstian, Ghinea 1, Kolumbán, Banu 1, Solymosi 1, Balázs. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Jászvásár: Popa-Baban – Hrenaru, Florea 4 (2), Mitrache 2, Trică 4, Prykop 11 (3), Neacșu 1. Cserék: Caraman, Mihailiuc (kapusok), Predescu 2, Olaru 3, Prisecaru, Stana, Bîță, Terciu, Molkova 3. Vezetőedző: Daniel Bura. Kiállítások: 14, illetve 8 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 5/7.

A rangsor állása: 1. Jászvásári CSM 13 pont, 2. Sepsi-SIC 12, 3. CSM Roman 12, 4. CS Județean Prahova 10, 5. Fogarasi VSK 8, 6. Hargita KK 4, 7. CS Știința Bacău 2, 8. Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ 0.

Szerző: Miska Brigitta Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-17 08:00
