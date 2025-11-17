Az első félidőben lendületesen játszó sepsiszentgyörgyi csapat 30–25-re alulmaradt a szünetet követően magasabb fokozatba kapcsoló Jászvásári CSM ellen a Szabó Kati Sportcsarnokban a női másodosztályú kézilabda-bajnokság 8. fordulójában. A pontvadászat egy hónapig szünetel, majd december 18-án Carmen Cartaș együttese a CS Știința Bacău otthonában játszik.

Bátran kezdte a rangadót a Sepsi-SC, amely kétgólos előnyre tett szert, miközben riválisa csak a 3. percben volt eredményes, a szünetig pedig futott az eredmény után. A házigazdák kétszer is vezettek három találattal (8–5), viszont a moldvai alakulat felzárkózott, másodszor Tatyana Prykov teljesítményének köszönhetően, aki sorozatban négyszer is beköszönt. Az első félidő hajrája szoros küzdelmet hozott, a vendégek az utolsó másodpercekben döntetlenre alakították az állást (13–13). Carmen Cartaș tanítványai a második felvonást rosszul indították, nyolc perc alatt mindössze egy gólt szereztek, eközben a Jászvásár magasabb fokozatba kapcsolt (14–17). A zöld-fehér mezesek a 48. percig tartották a lépést tapasztalt ellenfelükkel, aztán egyre több hibát vétettek és a kiállítások is nehezítették a feladatukat, ráadásul tíz perccel a mérkőzés vége előtt Denisa Pavel kiszállt a játékból. A hátralévő időben a Daniel Bura irányította kézilabdázók szélről és centerből is könnyű találatokat jegyeztek, mivel ezekre a sepsiszentgyörgyi gárda nem találta az ellenszert (25–30), így megszakadt a másfél hónapig tartó veretlensége.

Női kézilabda, A-divízió, alapszakasz, B-csoport, 8. forduló: Sepsi-SIC–Jászvásári CSM 25–30 (13–13).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 200 néző. Vezette: Adrian Georgescu és Bogdan Isdrăilă. Sepsi-SIC: Demeter – Márton 5 (1), Damian 4, Pavel 6 (1), Rău 1, Bârlă 3, Soreanu 1. Cserék: Andrei (kapus), Lupișcă, Crețu 2, Cîrstian, Ghinea 1, Kolumbán, Banu 1, Solymosi 1, Balázs. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Jászvásár: Popa-Baban – Hrenaru, Florea 4 (2), Mitrache 2, Trică 4, Prykop 11 (3), Neacșu 1. Cserék: Caraman, Mihailiuc (kapusok), Predescu 2, Olaru 3, Prisecaru, Stana, Bîță, Terciu, Molkova 3. Vezetőedző: Daniel Bura. Kiállítások: 14, illetve 8 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 5/7.

A rangsor állása: 1. Jászvásári CSM 13 pont, 2. Sepsi-SIC 12, 3. CSM Roman 12, 4. CS Județean Prahova 10, 5. Fogarasi VSK 8, 6. Hargita KK 4, 7. CS Știința Bacău 2, 8. Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ 0.