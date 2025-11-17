A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap a hosszabbítás utolsó percében kapott góllal 3–2 arányú vereséget szenvedett az ír csapattól a Puskás Arénában a selejtező 6. fordulójában, így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a világbajnokságról.

Magyar szögletekkel kezdődött a mérkőzés, a harmadikból pedig megszerezte a vezetést a nemzeti együttes: Szoboszlai Dominik beadását Lukács Dániel kotorta a kapuba (1–0). Nem sokkal később óriási lehetőséget kaptak az írek: Szalai Attila a labda helyett Chiedozie Ogbene lábába rúgott a büntetőterületben, majd a VAR-vizsgálat után a játékvezető tizenegyest ítélt, amelyet Troy Parrott értékesített (1–1). A házigazdák ismét magukhoz ragadták a kezdeményezést, a 27. percben Sallai Roland közvetlen közelről a kapusba lőtt, aztán ismét talpra ugrott a Puskás Aréna közönsége: Kerkez Milos ívelését követően Varga Barnabás fordulásból a bal felsőbe bombázott (2–1). Marco Rossi alakulata a második félidőben labdaszerzés után próbálta meglepni ellenfelét, Sallai Roland kiszorított helyzetből leadott lövésénél, illetve Szalai Attila fejesénél is hárított Caoimhín Kelleher. A vendégek nagyon feszültté tették a hajrát: a 80. percben Finn Azaz kiugratásával Troy Parrott egyenlített, aki a ráadásban Liam Scales csúsztatását követően ismét betalált (2–3), ezáltal az írek készülhetnek a márciusi pótselejtezőre.

Eredmények, vb-selejtező, F-csoport, 6. forduló: Magyarország–Írország 2–3 (gólszerzők: Lukács 3., Varga 37., illetve Parrott 15. – tizenegyesből, 80., 90+6.), Portugália–Örményország 9–1 (gólszerzők: Renato Veiga 7., Ramos 28., Joao Neves 29., 41., 81., Bruno Fernandes 45+3. – tizenegyesből, 51., 72. – tizenegyesből, Conceição 90+2., illetve Szpercjan 18.). A csoport végeredménye: 1. Portugália 13 pont, 2. Írország 10, 3. Magyarország 8, 4. Örményország 3.