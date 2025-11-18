A budapesti színekben medencébe ugró sepsiszentgyörgyi úszó egyéniben két arany-, egy bronz-, míg váltóban egy ezüstéremmel végzett a Magyar Speciális Olimpia Szövetség idei utolsó országos úszóversenyén, amelyet az elmúlt hét végén Százhalombattán rendeztek. A 19 éves sportolónak ez volt az idei hatodik megmérettetése; edzője szerint Dávid remek idényt zárt, amely során többször is túlszárnyalta önmagát.

Az elmúlt hét végén népes mezőny mellett szervezték meg a Magyar Speciális Olimpia Szövetség idei utolsó országos erőpróbáját, amelynek a százhalombattai Szalai János Uszoda adott otthont. Mint minden évben, a rendezvény célja az úszósport népszerűsítése mellett az, hogy versenyzési és élményszerzési lehetőséget biztosítson az értelmi fogyatékossággal élő sportolók számára. A hagyományos viadalon a 19 éves sepsiszentgyörgyi Zelenák Dávid is szerepelt, aki négy számban is próbára tette magát. Speciális úszónk 50 és 100 méter pillangón elsőként csapott célba, 50 méter mellen harmadik lett, így bronzzal gyarapította tetemes éremkollekcióját. Az ifjabb Csíki Sándor által felkészített sportoló a Csalogány Diáksport Egyesület 4×50 méteres vegyes váltójával a második helyen végzett. Dávid remek teljesítményével hozzájárult a budapesti sportegyesület hétvégi kiváló eredményeihez, ugyanis a csapat 42 arany-, 19 ezüst- és 9 bronzérem mellett négy negyedik, egy ötödik és egy hatodik helyezéssel fejezte be a szezonzárót.

„Jól alakult minden Dávid számára a hétvégén, és büszke vagyok rá. Az egész éves teljesítménye is kiváló volt: több egyéni csúcsát megdöntötte, és önmagát is többször túlszárnyalta. Összességében nagyon jó esztendőt zártunk, és úgy érzem, most kezd igazán formába jönni” – nyilatkozta ifjabb Csíki Sándor. (t)