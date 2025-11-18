Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
BirkózásIsmét dobogóra álltak sportolóink

2025. november 18., kedd, Sport

Egy aranyérem mellett két bronzot nyertek a sepsiszentgyörgyi sportolók, akik az elmúlt hét végén a húsz év alatti birkózók Román Kupa viadalán vettek részt Marosvásárhelyen. A sikeres szereplés újabb visszaigazolása a helyi edzők és sportolók kitartó munkájának.

  • A sportiskolás érmesek és Kertész Dávid edző. Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub
A Sepsi ISK (edző: Kertész Dávid, Hatos Péter és Kertész Mátyás) öt sportolóval utazott a marosvásárhelyi kupaviadalra, ahol két birkózó kisdöntőt vívott, és végül mindketten éremmel a nyakukban állhattak a dobogó harmadik fokára. A szentgyörgyi sportiskolások legjobb eredménye a 65 kilogrammos súlycsoportban küzdő Molnár Krisztina és a 125 kilogrammos kategóriában érdekelt Ilyés Norbert nevéhez fűződik, akik jó versenyzéssel végül bronzzal zárták a kétnapos eseményt. Mellettük Victor Dumitru (125 kg) hatodik lett a vásárhelyi erőpróbán, míg Sándor Tamás (57 kg) egy tizedik helyezést ért el. A csapat ötödik tagja, Ilyés Szabolcs (61 kg) sérülés miatt feladta a harcot, így helyezés nélkül fejezte be a Román Kupát.

A Sepsiszentgyörgyi MSK-tól (edző: Mátéfi Árpád) egyedül Electra Gărăiacu lépett szőnyegre Marosvásárhelyen, ahol több mint 200 birkózó harcolt a legjobbaknak járó elismerésért. Az 53 kilogrammos súlycsoportban versenyző megyeszékhelyi lány keményen odatette magát, négy meccset is vívott, amelyeken ellenlábasai pontot sem szereztek ellene, ráadásul mindenkit már az első perc végén legyőzött. Kiváló teljesítményéért aranyérmet kapott, ezzel koronázva meg a háromszékiek remek szereplését. (t)

