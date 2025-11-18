Kovászna folytatta hibátlan sorozatát a megyei labdarúgó-bajnokságban, a 13. fordulóban az éllovas magabiztos győzelmet aratott Csernáton vendégeként. A veretlen Barót hazai környezetben nyolcat számolt Papolc csapatára, amely mindössze hét játékossal utazott Erdővidékre, ráadásul fél óra elteltével közülük egy labdarúgó sérülést szenvedett, így a játékvezető lefújta a mérkőzést.

Szitabodza hazai pályán könnyedén diadalmaskodott Árkos felett, így pontszámban beérte sepsiszéki riválisát, ugyanakkor jobb gólkülönbségének köszönhetően meg is előzte a táblázatban. Bardoc az újonc Zágonbárkány ellen hozta a kötelezőt, idénybeli tizedik sikerével pedig tapad a rangsorban az első két helyezettre. A címvédő Zágon ezúttal Perkő együttesével játszott, az orbaiszéki házigazdák már az első félidőben beállították a végeredményt, míg Szentkatolna idegenben gyűjtötte be a három pontot, a felső-háromszéki alakulat Maksa otthonában nyert.

Eredmények, 13. forduló: Maksa–Szentkatolna 1–2 (gólszerzők: Deák Zsolt 75. – öngól, illetve Ionuț Chirvase 11., 17.), Barót–Papolc 8–0 (gsz.: Szabó Géza 8., 9., Szabó Zsolt 18., Gyerő Andor 19., 23., Gyerő Roland 21., Vass Armand 27., Bardocz Szilárd 30.), Zágon–Perkő 3–0 (gsz.: Sánta Loránd 10., Zsidó Zsombor 37., Sánta Tamás 45.), Szitabodza–Árkos 5–1 (gsz.: George Chelemen 2., Cosmin Budilean 34., 80., Silivu Muntean 68., Robert Budilean 71., illetve Ferencz Zsombor 7.), Nagyajta–Bodzaforduló 1–0 (gsz.: Barabás Roland 36.), Csernáton–Kovászna 0–7 (gsz.: Pakucs Norbert 17., Ema­nuel Popa 21., Alexandru Zală 49., Keresztély Ákos 74., Alin Damian 80., Farczádi Tivadar 84., 88.), Bardoc–Zágonbárkány 4–0 (gsz.: Lázár Attila 33., Molnár Péter 53., Dobai Henrik 55., Bedő István 76.), Uzon szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Kovászna 11 0 0 56–3 33

2. Barót 10 2 0 62–17 32

3. Bardoc 10 0 2 55–11 30

4. Zágon 7 3 3 38–20 24

5. Szitabodza 6 1 4 35–19 19

6. Árkos 6 1 5 37–30 19

7. Maksa 5 0 8 33–48 15

8. Zágonbárkány 4 2 6 27–27 14

9. Perkő 4 2 6 25–26 14

10. Szentkatolna 3 4 4 18–27 13

11. Nagyajta 4 1 7 16–40 13

12. Papolc 4 1 7 28–57 13

13. Bodzaforduló 3 0 9 17–50 9

14. Csernáton 2 0 10 16–42 6

15. Uzon 1 1 9 15–61 4

A 14. forduló programja: * november 22., szombat: Árkos–Bardoc (14 óra), Uzon–Zágon (14 óra) * november 23., vasárnap: Bodzaforduló–Barót (13 óra), Zágonbárkány–Csernáton (13 óra), Papolc–Szentkatolna (14 óra), Kovászna–Nagyajta (14 óra), Perkő–Szitabodza (14 óra), Maksa szabadnapos. (miska)