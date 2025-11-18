A válogatott-szünet után folytatódik a teremlabdarúgó 1. Liga, a listavezető Sepsi-SIC pedig komoly próbatétellel tér vissza a bajnoki küzdelmekbe. A zöld-fehérek ma 17.30-kor a mindig kiszámíthatatlan Dévai Autobergamo otthonában lépnek pályára az élvonal nyolcadik fordulójában, ahol a rangadó tétje a győzelem mellett a listavezető pozíció megerősítése lesz. A találkozót a Digi Sport 4 élőben közvetíti.

Két hét szünet után ismét pályára lép a Sepsi-SIC, amely a teremlabdarúgó 1. Liga 8. fordulójának mai játéknapján a Dévai Autobergamo vendége lesz. A csapatok negyedszer csapnak össze, a korábbi három mérkőzésből kettőt a Hunyad megyeiek, egyet pedig a megyeszékhelyi zöld-fehérek nyertek meg.

A 17 pontos Sepsi-SIC öt győzelemből és két döntetlenből álló mérleggel utazik Dévára, ahol a 13 pontos házigazda Autobergamo négy sikerrel, egy döntetlennel és egy vereséggel a tarsolyában fogadja az eddig veretlen háromszékieket. A két együttes legutóbb szeptember 1-én találkozott egymással, akkor Mánya Szabolcs tanítványai 7–2-re diadalmaskodtak az élvonalba egy idény után visszatérő alakulat felett. Mindkét gárda jó formában várja az esti rangadót, a házigazdák az utolsó öt meccsükből négyet megnyertek, és csak egyet zártak pontosztozással, míg a szentgyörgyiek három siker mellett két döntetlent könyvelhettek el. Mindkét gárda győzelemmel zárta a bajnokság legutóbbi körét: a válogatott-szünetet megelőzően az Autobergamo 9–5-re nyert a városi rivális West ellen, míg a Sepsi-SIC a VSK Székelyudvarhely otthonában győzedelmeskedett 8–3-ra. A dévaiak a tabella ötödik helyén, a megyeszékhelyiek az élről várják az esti rangadót.

„Éllovasként természetesen nehéz mérkőzésre számítunk Déván. Tudjuk, hogy az Autobergamo jó csapat, idegenlégiósaik és volt válogatott játékosaik rengeteg tapasztalattal rendelkeznek, de bízom benne, és reménykedem is, hogy fel tudjuk őrölni őket. Szőcs László továbbra is sérült, de a többiek mind bevethetők és harcra készek. Megtartanánk az első helyünket, mindenképp győzni megyünk Dévára” – nyilatkozta Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC edző-játékosa.