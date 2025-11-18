A nap fotója

Előző írásunk

A válogatott-szünet után folytatódik a teremlabdarúgó 1. Liga, a listavezető Sepsi-SIC pedig komoly próbatétellel tér vissza a bajnoki küzdelmekbe. A zöld-fehérek ma 17.30-kor a mindig kiszámíthatatlan Dévai Autobergamo otthonában lépnek pályára az élvonal nyolcadik fordulójában, ahol a rangadó tétje a győzelem mellett a listavezető pozíció megerősítése lesz. A találkozót a Digi Sport 4 élőben közvetíti.