Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. november 18., kedd, Szabadidő
  • Mesemondó diákok a sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben. Albert Levente felvétele
    Mesemondó diákok a sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben. Albert Levente felvétele
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-18 08:00 Cikk megjelenítése: 64 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1003
szavazógép
2025-11-18: Sport - Tibodi Ferenc:

Az Autobergamo otthonában vendégeskednek (Teremlabdarúgás, 1. Liga)

A válogatott-szünet után folytatódik a teremlabdarúgó 1. Liga, a listavezető Sepsi-SIC pedig komoly próbatétellel tér vissza a bajnoki küzdelmekbe. A zöld-fehérek ma 17.30-kor a mindig kiszámíthatatlan Dévai Autobergamo otthonában lépnek pályára az élvonal nyolcadik fordulójában, ahol a rangadó tétje a győzelem mellett a listavezető pozíció megerősítése lesz. A találkozót a Digi Sport 4 élőben közvetíti.
2025-11-18: Gazdakör - Incze Péter:

Veszettség és afrikai sertéspestis pusztítja az állatállományt

Miközben egyes megyékben a szarvasmarhák veszettsége, máshol – köztük Háromszéken is – az afrikai sertéspestis okoz kárt a gazdáknak. 
rel="noreferrer"