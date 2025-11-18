Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Díjazták Sepsiszentgyörgy önkormányzatát

2025. november 18., kedd, Közélet

A Közösségeket Támogató Önkormányzat díjat ítélte oda Sepsiszentgyörgynek a magyarországi Nemzeti Művelődési Intézet. A rangos szakmai elismerést a múlt héten Lakiteleken adták át.

  • Sepsiszentgyörgy önkormányzatának kitüntetése. Fotó: sepsi.ro
A sepsiszentgyörgyi városháza tájékoztatása szerint a Nemzeti Művelődési Intézet XXII. Stratégiai Konferenciáján a közösségi művelődés legkiemelkedőbb személyiségeit, önkormányzatait és önkénteseit köszöntötték. Az eseményen jelen volt Lezsák Sándor, az Ország­gyűlés alelnöke és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár is.

A Közösségeket Támogató Önkormányzat díjra azok az önkormányzatok javasolhatók, amelyek jelentős mértékben támogatják a településükön működő közösségeket és példaértékű szerepet vállalnak azok megerősítésében, valamint az együttműködésben és új közösségek létrehozásában. Sepsiszentgyörgy mellett két magyarországi község, Noszvaj és Nemescsó kapta meg az elismerést, ami 400 ezer forintos (közel 5300 lejes) támogatást is jelent egy, a kitüntetett önkormányzat által megjelölt 2026-os közösségépítési projekt számára. (demeter)

