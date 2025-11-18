Amikor annyi veszély fenyegeti hazánkat és benne minket is, már éppen ideje volt, hogy elnökünk, Nicușor Dan egy új(abb) védelmi stratégiát hirdessen meg, amivel megnyugtatja az ország polgárait. És nem vallott kudarcot, sikerült a múlt héten bemutatni a tervezet fő irányait. Az elnök szerint a dokumentum célja (mondanivalója?) az, hogy az új stratégia „ne az államot, hanem a polgárt védje”.

Kérdés viszont, hogy a választópolgárt vajon ki védi meg önmagától, mert lám, ha most lennének a választások, akkor a legtöbben önsorsrontóan rosszul szavaznának, mégpedig az AUR-ra. A legfrissebb közvélemény-kutatás szerint az AUR leginkább az ország jövőjét megtestesítő fiatalok kedvence. Ha a kormányon levő pártok nem tudnak együttműködni, a miniszterelnök nem tud zöld ágra vergődni velük és lemond, akkor nem lehet tudni, mi történik. Még az is lehet, hogy a PSD összeáll az AUR-ral, mert annak lám, jól áll a szénája. És akkor a most még mindenkit békítgető Nicușor Dannak újabb védelmi stratégiát kell kidolgoznia Románia és a mi védelmünk érdekében, ezúttal az AUR–PSD-kormánnyal szemben.

A mostani védelmi stratégia két kulcsterületet nevez meg, a hibrid háborút és a korrupciót. Egyik ellen sem könnyű harcolni, de mégiscsak jobb, mint egy „rendes” háborút vívni. Az a szomorú helyzet, hogy az új védelmi stratégia azt is megemlíti, hogy Oroszország háborúja Ukrajna ellen jelentősen növeli a ránk leselkedő kockázatot és fenyegetést. Még egy lehetséges, a Dunán futó orosz határról is említést tesz, és kiemeli, hogy a Fekete-tenger térsége veszélyben van. (Ez pedig nem jó, mert a jövő nyáron ettől tartva talán kevesebben mennek majd a tengerre, és visszaeshet a turizmus.)

De az elnök és kormányunk minket óv, az állam megvédésére meg ott vannak a stratégiai partnerségek a NATO-val és az Amerikai Egyesült Államokkal. Bár ez utóbbival még vannak megbeszélnivalók, mert az USA visszahívott 1000 katonát és az új miniszterelnök-helyettes hölgy, Oana Gheorghiu is olyanokat mondott korábban Donald Trumpról, miszerint „egy nyomorult jellem jutott oda, hogy egy nagyhatalmat vezessen, és elképzelhetelen, hogy min ment keresztül Zelenszkij, amikor ez a két naplopó (golan) – mármint Trump és J. D. Vance alelnök – a Fehér Házban így viselkedik egy emberrel”. (Ez februárban történt.) Gheorghiut mentegette védelmi miniszterünk, hogy civilként mondta, amit mondott. (Még jó, hogy nem most, hogy kinevezték.) A hölgyet biztosan azért vonták be a kormányzásba, mert adományokból kórházat épített – effélét a politikusok leginkább csak ígérgetni szoktak, az építkezés kézzelfogható része már nem megy olyan jól nekik.

Az új stratégia szerint is támogatjuk Ukrajnát, mert „egy független, szuverén, az európai struktúrákba integrált jószomszéd támogatása mindenképpen indokolt”. Még a Moldvai Köztársaságot is belevették a stratégiába, amelyikkel „egyesít a nyelv, történelem, kultúra és az európai sorsközösség”. (Még csak a határt kell eltörölni, és akkor valóban megtörténhet a rendes egyesülés is.)

„A korrupció továbbélése aláássa az államot, és megbocsáthatatlanul csökkenti védelmi kapacitásunkat, felhígítja az egyetértést intézmények és polgárok között – mondta kertelés nélkül az elnök –, polgáraink pedig lehet, hogy této­váznának megvédeni egy korrupt országot.” (Ugyan miért tétováznának? Ukrajnában is nagy a korrupció, mégis védik polgárai, mert kötelező.)

A stratégiában a román állampolgár a célszemély, és a javasolt intézkedések fő kedvezményezettje. Az említett terv szerint Románia egy olyan állam lesz, amelyik ellenáll a külső és belső sokkoknak. Sajnos észrevehető a hibrid agresszió: az információk manipulálásával és a közösségi oldalak rosszhiszemű használatával történő beavatkozás. Az elnök méltósággal, tisztelettel és bizalommal, felelősséggel vállalja, hogy megvédi az alapvető jogokat és szabadságjogokat, megígéri azt, hogy megvédi a polgárokat, így biztonságban fognak élni. Megbékélésre és párbeszédre hív, hogy „a békében való részesedés hasznának továbbra is örülhessünk” (ez így jó cifra), és kezdjük lerakni egy jobb, virágzóbb Románia alapjait, már holnaptól kezdve. Jelszava: Mind együtt! (Hajrá?!)

Vajon a terheket is mind együtt viseljük, vagy a megvalósításban már inkább a „fogjuk meg, s vigyétek” elgondolás mentén lesznek leosztva a szerepek? Vajon ebben az új elgondolásban is megmaradnak a kivételezettek, az egyesek, akinek még az anyaföld is könnyebb?

Fotó: presidency.ro