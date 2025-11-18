Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Bodoki-hegységÉpülhet a kilátótorony

2025. november 18., kedd, Közélet

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke aláírta a Bodoki-hegység csúcsán, 1190 méteres magasságban építendő kilátótorony kivitelezési szerződését a marosvásárhelyi Constrall Construct Kft. képviselőivel – közölték tegnap a háromszéki elöljáró közösségi oldalán.

  • Aláírják a kivitelezési szerződést – jobbról Tamás Sándor. Fotó: Kovászna Megye Tanácsa
    Aláírják a kivitelezési szerződést – jobbról Tamás Sándor. Fotó: Kovászna Megye Tanácsa

„Egyedi kilátótornyot építünk” – fogalmazott az elnök. Hozzátette, a háromszintes, fa- és fémszerkezetű épület nemcsak lélegzetelállító panorámát kínál, hanem hegyi menedékként és különleges turisztikai látványosságként is szolgál a túrázók számára. A célra 1,5 millió lejt pályázott Kovászna Megye Tanácsa a Központi Fejlesztési Régiótól. A pályázat tartalmazza többek között három, hivatalosan jelzett hegyi túraútvonal digitalizálását, valamint gasztropontok megnyitását és idegenvezetői tevékenységek elindítását ösztönző képzések szervezését. A most aláírt szerződés értéke 900 ezer lej. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-18 08:00 Cikk megjelenítése: 68 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1003
szavazógép
2025-11-18: Kultúra - Matekovics János Zoltán:

Boszorkánykör a könyvtárban (Szakács István Péter Sepsiszentgyörgyön)

Szakács István Péter székelyudvarhelyi író, irodalomtörténész, tanár és publicista tavaly megjelent Boszorkánykör című prózakötetét mutatták be múlt kedden, november 11-én a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében. A szerző beszélgetőtársa Tapodi Zsuzsa egyetemi tanár volt.
2025-11-18: Közélet - :

Ásatások a Tündérvárban

A Kovászna fölötti Tündérvár lelőhelyen ősszel folytatódott a dák kori erőd feltárása – közölte a Keleti-Kárpátok Nemzeti Múzeuma. A kutatók kerámiatöredékeket és egy, a vidéken ritka római bronz edénynyelet találtak. A régészeti munka a következő években folytatódik.
rel="noreferrer"