„Egyedi kilátótornyot építünk” – fogalmazott az elnök. Hozzátette, a háromszintes, fa- és fémszerkezetű épület nemcsak lélegzetelállító panorámát kínál, hanem hegyi menedékként és különleges turisztikai látványosságként is szolgál a túrázók számára. A célra 1,5 millió lejt pályázott Kovászna Megye Tanácsa a Központi Fejlesztési Régiótól. A pályázat tartalmazza többek között három, hivatalosan jelzett hegyi túraútvonal digitalizálását, valamint gasztropontok megnyitását és idegenvezetői tevékenységek elindítását ösztönző képzések szervezését. A most aláírt szerződés értéke 900 ezer lej. (sz.)