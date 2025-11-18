Ásatások a Tündérvárban

A Kovászna fölötti Tündérvár lelőhelyen ősszel folytatódott a dák kori erőd feltárása – közölte a Keleti-Kárpátok Nemzeti Múzeuma. A kutatók kerámiatöredékeket és egy, a vidéken ritka római bronz edénynyelet találtak. A régészeti munka a következő években folytatódik.

A Kovászna – Tündérvár régészeti lelőhely Kovászna városának szélén, a Miskén, avagy Várhegyen található. A legtöbb itt előkerült lelet a Dák Királyság korából származik. Egy kő-, agyag- és favázas fallal erősített vár állt itt, legalább hat terasszal és egy fellegvárral, írta Paul Luca Pupeză régész, a kutatás vezetője. Emellett találtak bronzkori és középkori leleteket is.

Az idei, október–novemberi régészeti feltárás a megerősített második teraszon zajlott. A korábbi években a második terasz falának és bástyájának közelében két dák kori épület nyomait azonosították, ezek tetőzetét faoszlopok tartották. Az épületeket még nem sikerült teljes egészében feltárni, ezért azok rendeltetése továbbra is bizonytalan, lehetett ott civil vagy katonai épület, akár templom is. Idén főként a második épület északi részét kutatták. A feltárás még a kezdeti szakaszban jár, közölte a régész, így az épület eredeti járószintjét még nem érték el. A felső rétegekből főként cserépedény-töredékek és állatcsontok kerültek elő. A kevés fémlelet közül kiemelkedik egy ritka darab: egy római bronzedény nyele, amelyet kosfejben végződő dísz ékesít – ilyen tárgy nagyon ritka a dák világban, jegyezte meg a kutató.

Az épületet eddig három oldalról sikerült behatárolni: délről a második terasz fala, keletről és nyugatról sziklák szegélyezik. A következő ásatási idényekben ezért észak felé folytatódnak a munkálatok, hogy meghatározhassák az épület méretét és rendeltetését. Az ásatást a Keleti-Kárpátok Nemzeti Múzeuma és a Kulturális Minisztérium finanszírozta. A munkát napszámosként kovásznai fiatalok is segítették. (sz.)