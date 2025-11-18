Nicuşor Dan államelnök szerint a Bolojan-kormány által hozott intézkedések összességében sikeresek voltak, „de ha megnézzük, hogy ezek milyen hatással voltak az állampolgárokra, talán másképp is lehetett volna cselekedni”.

„Ha az összképet nézzük, akkor mindez sikeres volt. Románia elkerülte azt, amiről a nyáron, a mandátumom elején szó volt, nevezetesen azt, hogy a pénzügyi piacokon olyan kategóriába lépjen vissza, amelyet a befektetőknek nem ajánlanak. Ezt elkerültük, és nem áll fenn annak a veszélye, hogy visszatérjünk ebbe a helyzetbe. Ha az összképet nézzük. Ha megnézzük, hogy ezek az intézkedések hogyan hatottak az emberek életére, és ez érdekli őket, akkor talán másképp is lehetett volna cselekedni, hogy a lakosság életére gyakorolt hatás kevésbé legyen súlyos” – jelentette ki az államfő a România TV vasárnap esti műsorában.

Magyarázata szerint a nemzetközi pénzalapoktól felvett hitelek miatt a kormány kénytelen volt gyorsan bizonyos intézkedéseket meghozni, mert azok visszalépéssel vagy még magasabb kamatokkal fenyegetőztek. Ez pedig Dan szerint azt jelentette volna, hogy az infláció nem 10 százalék körüli lett volna, hanem elérhette volna akár a 20–30 százalékot is, ha különböző bankok, vállalatok, beruházók távoznak Romániából. Nicuşor Dan hozzátette: a 2026-os év még nehéz lesz, de 2027-től a remények szerint már nőni fog a román gazdaság.

Ugyanabban a műsorban Nicuşor Dan arról is beszélt, hogy a bírák és ügyészek nyugdíját a fizetésükhöz viszonyítva csökkenteni kell, és ehhez nem szükséges az alkotmány módosítása. Megemlítette: amennyiben a jogszabály kidolgozásának bizonyos szakaszai befejeződtek, az Európai Bizottság „bizonyos rugalmasságot” tanúsíthat a mérföldkövek betartása tekintetében. „Az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások során mindig van egy bizonyos fokú rugalmasság. Elméletileg november 28-ig kell elfogadnunk a törvényt. A törvény elfogadásához szükségünk van a véleményezésre. A törvénynek alkotmányossági vizsgálaton is át kell esnie, és nekem is ki kell hirdetnem – tehát négy szakasz van. Ha addig néhány szakaszt befejezünk, lehetséges, hogy az Európai Bizottság tanúsítani fog némi rugalmasságot” – magyarázta az elnök.