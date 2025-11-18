Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Másképp is lehetett volna cselekedni

2025. november 18., kedd, Belföld

Nicuşor Dan államelnök szerint a Bolojan-kormány által hozott intézkedések összességében sikeresek voltak, „de ha megnézzük, hogy ezek milyen hatással voltak az állampolgárokra, talán másképp is lehetett volna cselekedni”.

  • Fotó: presidency.ro
    Fotó: presidency.ro

„Ha az összképet nézzük, akkor mindez sikeres volt. Románia elkerülte azt, amiről a nyáron, a mandátumom elején szó volt, nevezetesen azt, hogy a pénzügyi piacokon olyan kategóriába lépjen vissza, amelyet a befektetőknek nem ajánlanak. Ezt elkerültük, és nem áll fenn annak a veszélye, hogy visszatérjünk ebbe a helyzetbe. Ha az összképet nézzük. Ha megnézzük, hogy ezek az intézkedések hogyan hatottak az emberek életére, és ez érdekli őket, akkor talán másképp is lehetett volna cselekedni, hogy a lakosság életére gyakorolt hatás kevésbé legyen súlyos” – jelentette ki az államfő a România TV vasárnap esti műsorában.

Magyarázata szerint a nemzetközi pénzalapoktól felvett hitelek miatt a kormány kénytelen volt gyorsan bizonyos intézkedéseket meghozni, mert azok visszalépéssel vagy még magasabb kamatokkal fenyegetőztek. Ez pedig Dan szerint azt jelentette volna, hogy az infláció nem 10 százalék körüli lett volna, hanem elérhette volna akár a 20–30 százalékot is, ha különböző bankok, vállalatok, beruházók távoznak Romániából. Nicuşor Dan hozzátette: a 2026-os év még nehéz lesz, de 2027-től a remények szerint már nőni fog a román gazdaság.

Ugyanabban a műsorban Nicuşor Dan arról is beszélt, hogy a bírák és ügyészek nyugdíját a fizetésükhöz viszonyítva csökkenteni kell, és ehhez nem szükséges az alkotmány módosítása. Megemlítette: amennyiben a jogszabály kidolgozásának bizonyos szakaszai befejeződtek, az Európai Bizottság „bizonyos rugalmasságot” tanúsíthat a mérföldkövek betartása tekintetében. „Az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások során mindig van egy bizonyos fokú rugalmasság. Elméletileg november 28-ig kell elfogadnunk a törvényt. A törvény elfogadásához szükségünk van a véleményezésre. A törvénynek alkotmányossági vizsgálaton is át kell esnie, és nekem is ki kell hirdetnem – tehát négy szakasz van. Ha addig néhány szakaszt befejezünk, lehetséges, hogy az Európai Bizottság tanúsítani fog némi rugalmasságot” – magyarázta az elnök.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-18 08:00 Cikk megjelenítése: 102 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1003
szavazógép
2025-11-18: Belföld - :

Az EMSZ ismét benyújtja (Székelyföld autonómiastatútuma)

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) ismét kezdeményezi a Székelyföld autonómiastatútumával kapcsolatos törvénytervezet benyújtását a parlamentben, a feladattal Zakariás Zoltán parlamenti képviselőt, a párt elnökét bízta meg, aki vállalta a feladatot.
2025-11-18: Belföld - :

Költségvetés csak jövőben

Ilie Bolojan kormányfő tegnap kijelentette, a jövő évi költségvetés tervezetének összeállítása nagy valószínűséggel januárra tolódik, mert előtte el kell fogadni azokat a jogszabályokat, amelyek egy kiszámítható büdzsé kidolgozását teszik lehetővé. A kormányfő ismertette Románia eladósodottságának mértékét is.
rel="noreferrer"