Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Költségvetés csak jövőben

2025. november 18., kedd, Belföld

Ilie Bolojan kormányfő tegnap kijelentette, a jövő évi költségvetés tervezetének összeállítása nagy valószínűséggel januárra tolódik, mert előtte el kell fogadni azokat a jogszabályokat, amelyek egy kiszámítható büdzsé kidolgozását teszik lehetővé. A kormányfő ismertette Románia eladósodottságának mértékét is.

  • Ilie Bolojan: Más országokhoz képest Románia kétszer drágábban jut hitelekhez. Fotó: gov.ro
    Ilie Bolojan: Más országokhoz képest Románia kétszer drágábban jut hitelekhez. Fotó: gov.ro

A miniszterelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésén szólalt fel. Elmondta, Romániának az idei évet 8,4 százalékos költségvetési hiánnyal kell zárnia, és jövő évre a kormány vállalta, hogy a deficitet 6 százalékhoz közeli – 6 és 6,5 százalék közötti – szintre csökkenti.

Bolojan emlékeztetett, hogy az elmúlt öt évben gyors ütemben növekedett Románia eladósodottsága. Az ország évente 20–30 milliárd euró hitelt vett fel a nemzetközi pénzpiacról, és a GDP-arányos államadósság mára már megközelíti a 60 százalékot. Alapvető probléma pedig, hogy az ország leminősítése miatt más országokhoz képest Románia kétszer drágábban – jelenleg 7 százalék körüli kamattal – jut hitelekhez, jövőre pedig a kamatkiadások megközelítik a GDP 3 százalékát – részletezte.

Kifejtette, hogy Románia idei kamatkiadásai elérik az 55 milliárd lejt, azaz a 11 milliárd eurót, jövőre pedig 12 milliárd euróra emelkedik ez az összeg. „Vagyis jövőre a 6–6,5 százalékos költségvetési hiány felét a kamatkiadások teszik majd ki” – magyarázta, hozzátéve: a kamatkiadások csökkentése nélkül Románia zsákutcába kerül, függetlenül attól, hogy ki lesz kormányon a következő években. „Azért nagyon fontos a hiánycélok teljesítése, hogy visszanyerjük a piacok bizalmát, javítsuk minősítésünket és olcsóbban jussunk hitelhez” – jelentette ki.

Bolojan közölte azt is, hogy ma a parlament várhatóan elfogadja az ingatlanadók emelését is előíró törvénytervezetet, amelyet az alkotmánybíróság határozatához igazítottak. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az állami kiadások csökkentését jövőre is folytatni kell.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-18 08:00 Cikk megjelenítése: 135 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1003
szavazógép
2025-11-18: Belföld - :

Másképp is lehetett volna cselekedni

Nicuşor Dan államelnök szerint a Bolojan-kormány által hozott intézkedések összességében sikeresek voltak, „de ha megnézzük, hogy ezek milyen hatással voltak az állampolgárokra, talán másképp is lehetett volna cselekedni”.
2025-11-18: Belföld - :

Lakat és bírság

Az Egészségügyi Felügyelet tegnap közzétette a bukaresti fogászati klinikánál végzett ellenőrzésének eredményeit, ahol november 13-án mélyaltatásos fogászati kezelés közben meghalt egy kétéves kislány.
rel="noreferrer"