Költségvetés csak jövőben

Ilie Bolojan kormányfő tegnap kijelentette, a jövő évi költségvetés tervezetének összeállítása nagy valószínűséggel januárra tolódik, mert előtte el kell fogadni azokat a jogszabályokat, amelyek egy kiszámítható büdzsé kidolgozását teszik lehetővé. A kormányfő ismertette Románia eladósodottságának mértékét is.

A miniszterelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésén szólalt fel. Elmondta, Romániának az idei évet 8,4 százalékos költségvetési hiánnyal kell zárnia, és jövő évre a kormány vállalta, hogy a deficitet 6 százalékhoz közeli – 6 és 6,5 százalék közötti – szintre csökkenti.

Bolojan emlékeztetett, hogy az elmúlt öt évben gyors ütemben növekedett Románia eladósodottsága. Az ország évente 20–30 milliárd euró hitelt vett fel a nemzetközi pénzpiacról, és a GDP-arányos államadósság mára már megközelíti a 60 százalékot. Alapvető probléma pedig, hogy az ország leminősítése miatt más országokhoz képest Románia kétszer drágábban – jelenleg 7 százalék körüli kamattal – jut hitelekhez, jövőre pedig a kamatkiadások megközelítik a GDP 3 százalékát – részletezte.

Kifejtette, hogy Románia idei kamatkiadásai elérik az 55 milliárd lejt, azaz a 11 milliárd eurót, jövőre pedig 12 milliárd euróra emelkedik ez az összeg. „Vagyis jövőre a 6–6,5 százalékos költségvetési hiány felét a kamatkiadások teszik majd ki” – magyarázta, hozzátéve: a kamatkiadások csökkentése nélkül Románia zsákutcába kerül, függetlenül attól, hogy ki lesz kormányon a következő években. „Azért nagyon fontos a hiánycélok teljesítése, hogy visszanyerjük a piacok bizalmát, javítsuk minősítésünket és olcsóbban jussunk hitelhez” – jelentette ki.

Bolojan közölte azt is, hogy ma a parlament várhatóan elfogadja az ingatlanadók emelését is előíró törvénytervezetet, amelyet az alkotmánybíróság határozatához igazítottak. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az állami kiadások csökkentését jövőre is folytatni kell.