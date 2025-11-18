Lakat és bírság

Az Egészségügyi Felügyelet tegnap közzétette a bukaresti fogászati klinikánál végzett ellenőrzésének eredményeit, ahol november 13-án mélyaltatásos fogászati kezelés közben meghalt egy kétéves kislány.
Az egészségügyi minisztérium közleménye szerint a vizsgálat több szabálytalanságot tárt fel a klinika működésében, amelyek miatt a tevékenységüket ideiglenesen felfüggesztették, és összesen 100 ezer lejre bírságolták az intézményt. Kiderült többek között, hogy az épület földszintjén levő rendelőknek nem volt érvényes egészségügyi engedélyük.