Lakat és bírság

Az egészségügyi minisztérium közleménye szerint a vizsgálat több szabálytalanságot tárt fel a klinika működésében, amelyek miatt a tevékenységüket ideiglenesen felfüggesztették, és összesen 100 ezer lejre bírságolták az intézményt. Kiderült többek között, hogy az épület földszintjén levő rendelőknek nem volt érvényes egészségügyi engedélyük.