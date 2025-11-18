Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Lakat és bírság

2025. november 18., kedd, Belföld

Az Egészségügyi Felügyelet tegnap közzétette a bukaresti fogászati klinikánál végzett ellenőrzésének eredményeit, ahol november 13-án mélyaltatásos fogászati kezelés közben meghalt egy kétéves kislány.

  • Fotó: Facebook / Ministerul Sănătății
    Fotó: Facebook / Ministerul Sănătății

Az egészségügyi minisztérium közleménye szerint a vizsgálat több szabálytalanságot tárt fel a klinika működésében, amelyek miatt a tevékenységüket ideiglenesen felfüggesztették, és összesen 100 ezer lejre bírságolták az intézményt. Kiderült többek között, hogy az épület földszintjén levő rendelőknek nem volt érvényes egészségügyi engedélyük.

