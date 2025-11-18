Felére csökkent a gazdasági növekedés

Az uniós testület várakozásai szerint 2025-ben a román GDP 0,7, 2026-ban 1,1, 2027-ben pedig 2,1 százalékkal nő. Idén és jövőre azért lesz lassú a bővülés, mert a megszorító intézkedések és az infláció visszafogja a fogyasztást. A GDP bővülése 2027-ben már 2 százalék fölé gyorsulhat, miután lazulnak a megszorítások. A növekedés felgyorsulásához a magánberuházások fokozatos élénkülése, az uniós forrásokból finanszírozott kiadások gyorsulása, valamint a nettó export számottevő javulása is hozzájárul – részletezte előrejelzésében az EB. A prognózis szerint a GDP-arányos költségvetési hiány a deficitcsökkentő intézkedések hatására a tavalyi 9,3 százalékról 2025-ben 8,4 százalékra, 2026-ban 6,2 százalékra, 2027-ben 5,4 százalékra mérséklődik. Ugyanakkor a GDP-arányos államadósság várhatóan emelkedni fog, a múlt évi 55 százalék alatti szintről 2027-ben 63 százalékra. Az uniós testület arra számít, hogy a tavalyi 5,8 százalékról idén 6,7 százalékra nő, 2026-ban pedig 6 százalékra csökken az infláció. A gázársapka jövő márciusi kivezetése várhatóan lassítani fog az infláció csökkenésének ütemén – olvasható az őszi előrejelzésben.