Háromszéki RMDSZFogadóórák a közvetlenebb kapcsolatért

2025. november 18., kedd, Közélet

Még közvetlenebb kapcsolatot szándékszik kialakítani a lakossággal az RMDSZ Kovászna megyében, ezért elindították a Tessék mondani! fogadóórákat. Az elkövetkező mintegy három hétben lehetőséget teremtenek a polgároknak, hogy a szövetség parlamenti képviselőivel, szenátoraival, a megyei önkormányzat vezetőivel találkozzanak a megye több településén, valamint Sepsiszentgyörgy esetében helyi önkormányzati vezetőkkel is. A találkozások célja a helyi problémák feltérképezése és azonnali segítségnyújtás, ahol az lehetséges.

  • Miklós Zoltán parlamenti képviselő Vincze Loránttal, a szövetség európai parlament képviselőjével közösen fogadta múlt pénteken a polgárokat a Tessék mondani! program részeként. Fotó: Facebook / RMDSZ – Háromszéki Területi Szervezet
Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének a kezdeményezéssel kapcsolatos közleménye Antal Árpádot, az RMDSZ stratégiai igazgatóját, Sepsiszentgyörgy polgármesterét idézi, aki szerint a közösség vezetőinek személyes jelenléte fontosabb lett, mint valaha. Az elöljáró szerint „erdélyi magyar közösségként sokszor csak akkor tudunk jól dönteni, ha pontosan értjük, mi történik a falvakban, városokban, a családok életében”. A polgármester úgy véli, válságok idején még inkább szükség van a bizalomra és a párbeszédre, illetve az RMDSZ feladata, hogy a közösség valóságát ne csak lássa, hanem hallja is, és felelősséggel cselekedjen. Ezért mennek most még közelebb az emberekhez – fogalmazott.

Tamás Sándor, a szövetség területi szervezetének elnöke a program kapcsán kifejtette: a döntéshozók közül az önkormányzati vezetők állnak legközelebb az emberekhez, de ez nem elég, valóban emberközelben kell lenni ahhoz, hogy tudják, értsék a közösség elvárásait, gondjait. Kovászna Megye Tanácsának elnöke szerint a fogadóórák lehetőséget adnak a valós, helyi igények megismerésére, emellett gyorsabb ügyintézést és őszinte közösségi bizalmat eredményeznek.

A fogadóórák programja, valamint a további szükséges tudnivalók (például mely esetekben szükséges előjegyzés) elérhetők az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete honlapján (www.haromszekirmdsz.ro) az aktuális menüpont alatt, a közösségi médiában, valamint a sajtóban.

Megosztás:   Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-18 08:00 Cikk megjelenítése: 123 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
