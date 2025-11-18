Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Közlekedésbiztonsági ellenőrzések

2025. november 18., kedd, Közélet

A közlekedésrendészek és a RAR szakemberei szombaton átfogó műszaki ellenőrzést tartottak Háromszéken. A héten folytatódnak az ellenőrzések, amelyek a személy- és áruszállító járművek műszaki állapotát, jogszerű működését és a vezetési pihenőidők betartását vizsgálják – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség.

  • Ellenőrzés a gépjármű-nyilvántartó szakembereivel. A Kovászna megyei rendőrség felvétele
    Ellenőrzés a gépjármű-nyilvántartó szakembereivel. A Kovászna megyei rendőrség felvétele

Szombat este a Kovászna megyei közlekedésrendészek a Román Gépjármű-nyilvántartó (RAR) helyi kirendeltségének szakembereivel közösen átfogó ellenőrzést tartottak a közutakon. Ezek célja a járművek műszaki állapotának vizsgálata volt. A razzia során elsősorban azokat az autókat keresték, amelyek műszaki hibáik révén veszélyt jelenthetnek a közlekedés biztonságára, illetve azokat a vezetőket igyekeztek kiszűrni, akik nem megfelelő állapotú járművel közlekednek. Az ellen­őrzések kiterjedtek többek között a fékrendszerre, a kormányműre, az abroncsok állapotára, a kipufogórendszerre, a világító- és jelzőberendezések működésére, valamint a műszaki vizsga érvényességére.

Az akció során 112 járművet vizsgáltak át, és 32 bírságot szabtak ki több mint 20 ezer lej összértékben. Ezek közül 14 büntetés a feltárt műszaki hibák miatt született. A rendőrök egy jogosítványt és kilenc forgalmi engedélyt is felfüggesztettek.

A rendőrség közli, az ilyen ellenőrzésekre rendszeresen sor kerül, mivel jelentős szerepük van a műszaki hibákból eredő balesetek megelőzésében és a közúti biztonság növelésében.

A közlekedésiek részt vesznek az Európai Közlekedésrendészetek Szervezete (Roadpol) által meghirdetett Truck & Bus elnevezésű műveletben, melynek során a héten Háromszéken is fokozottan ellenőrzik a személy- és áruszállítást. Az ellenőrzések a közúti kockázatok csökkentését, a szabályos közlekedés biztosítását és a vonatkozó jogszabályok betartását célozzák. Ellenőrzik többek között: a vezetési és pihenőidők betartását, a fuvarozás jogszerűségét, a kötelező dokumentumok meglétét, a túlterhelés elkerülését, a sofőrök fizikai és pszichikai állapotát, a sebességhatárok betartását.

A rendőrség arra hívja fel a sofőrök és fuvarozók figyelmét, hogy rendszeresen ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, figyeljenek a szükséges okmányok érvényességére, az utasok és a többi közlekedő biztonsága érdekében tartsák be a vezetési és pihenőidőket. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-18 08:00 Cikk megjelenítése: 132 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1003
szavazógép
2025-11-18: Közélet - Nagy D. István:

Fogadóórák a közvetlenebb kapcsolatért (Háromszéki RMDSZ)

Még közvetlenebb kapcsolatot szándékszik kialakítani a lakossággal az RMDSZ Kovászna megyében, ezért elindították a Tessék mondani! fogadóórákat. Az elkövetkező mintegy három hétben lehetőséget teremtenek a polgároknak, hogy a szövetség parlamenti képviselőivel, szenátoraival, a megyei önkormányzat vezetőivel találkozzanak a megye több településén, valamint Sepsiszentgyörgy esetében helyi önkormányzati vezetőkkel is. A találkozások célja a helyi problémák feltérképezése és azonnali segítségnyújtás, ahol az lehetséges.
2025-11-18: Közélet - Fekete Réka:

Fejlődik az egészségtudatosság (Prosztatarákszűrés)

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház által ötödik alkalommal szervezett és a múlt héten zárult ingyenes prosztatarákszűrésen száztizenhét páciens vett részt, közülük egyetlen eset igényel további kivizsgálást, ami azt jelzi, a lakosság körében fejlődik az egészségtudatosság, egyre inkább fontosnak tartják a szűrővizsgálatokat –  közölte az intézmény sajtóirodája.
rel="noreferrer"