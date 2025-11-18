Közlekedésbiztonsági ellenőrzések

A közlekedésrendészek és a RAR szakemberei szombaton átfogó műszaki ellenőrzést tartottak Háromszéken. A héten folytatódnak az ellenőrzések, amelyek a személy- és áruszállító járművek műszaki állapotát, jogszerű működését és a vezetési pihenőidők betartását vizsgálják – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség.

Szombat este a Kovászna megyei közlekedésrendészek a Román Gépjármű-nyilvántartó (RAR) helyi kirendeltségének szakembereivel közösen átfogó ellenőrzést tartottak a közutakon. Ezek célja a járművek műszaki állapotának vizsgálata volt. A razzia során elsősorban azokat az autókat keresték, amelyek műszaki hibáik révén veszélyt jelenthetnek a közlekedés biztonságára, illetve azokat a vezetőket igyekeztek kiszűrni, akik nem megfelelő állapotú járművel közlekednek. Az ellen­őrzések kiterjedtek többek között a fékrendszerre, a kormányműre, az abroncsok állapotára, a kipufogórendszerre, a világító- és jelzőberendezések működésére, valamint a műszaki vizsga érvényességére.

Az akció során 112 járművet vizsgáltak át, és 32 bírságot szabtak ki több mint 20 ezer lej összértékben. Ezek közül 14 büntetés a feltárt műszaki hibák miatt született. A rendőrök egy jogosítványt és kilenc forgalmi engedélyt is felfüggesztettek.

A rendőrség közli, az ilyen ellenőrzésekre rendszeresen sor kerül, mivel jelentős szerepük van a műszaki hibákból eredő balesetek megelőzésében és a közúti biztonság növelésében.

A közlekedésiek részt vesznek az Európai Közlekedésrendészetek Szervezete (Roadpol) által meghirdetett Truck & Bus elnevezésű műveletben, melynek során a héten Háromszéken is fokozottan ellenőrzik a személy- és áruszállítást. Az ellenőrzések a közúti kockázatok csökkentését, a szabályos közlekedés biztosítását és a vonatkozó jogszabályok betartását célozzák. Ellenőrzik többek között: a vezetési és pihenőidők betartását, a fuvarozás jogszerűségét, a kötelező dokumentumok meglétét, a túlterhelés elkerülését, a sofőrök fizikai és pszichikai állapotát, a sebességhatárok betartását.

A rendőrség arra hívja fel a sofőrök és fuvarozók figyelmét, hogy rendszeresen ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, figyeljenek a szükséges okmányok érvényességére, az utasok és a többi közlekedő biztonsága érdekében tartsák be a vezetési és pihenőidőket. (sz.)