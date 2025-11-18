A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház által ötödik alkalommal szervezett és a múlt héten zárult ingyenes prosztatarákszűrésen száztizenhét páciens vett részt, közülük egyetlen eset igényel további kivizsgálást, ami azt jelzi, a lakosság körében fejlődik az egészségtudatosság, egyre inkább fontosnak tartják a szűrővizsgálatokat – közölte az intézmény sajtóirodája.

Dr. Bíró András urológus főorvos szerint a férfiak egyre komolyabban veszik az egészségmegőrzést és a megelőzést, idén különösen azok a korosztályok jelentkeztek, akik valóban érintettek a szűrésben. A betegség sokszor tünetmentes, és gyakran csak előrehaladott állapotban kerül felismerésre, a korai diagnózis nemcsak a gyógyulás esélyét növeli, hanem lehetővé teszi a kevésbé megterhelő kezelések alkalmazását is – hangsúlyozza a szakorvos. Bíró doktor kiemeli: az egészséges életmód – megfelelő étrend, rendszeres mozgás, a dohányzás kerülése – szintén csökkenti a kockázatot.

A prosztatarák a férfiak egyik leggyakrabban diagnosztizált daganatos betegsége. A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház adatai szerint 2024-ben negyven új esetet regisztráltak, 2025. október 31-ig pedig harminchetet.