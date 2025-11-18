Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Forgalmi bűncselekmények, bántalmazás

2025. november 18., kedd, Közélet

A hétvégén több súlyos közlekedési szabálytalanságra derítettek fényt a háromszéki rendőrök, ittas, jogosítvány nélküli és forgalomból kivont járművekkel közlekedő vezetőket azonosítottak – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség.

    A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele

Pénteken este a bodzafordulói rendőrök Nagyvirágospatakon megállítottak egy 17 éves fiatalember által vezetett motorkerékpárt. Az ellenőrzés során kiderült: a járművet nem jegyezték be forgalomba, az ifjú motoros pedig nem rendelkezik jogosítvánnyal, emellett az alkoholszonda 0,31 mg/l értéket mutatott. A rendőrök bűnügyi iratcsomót nyitottak jogosítvány nélküli vezetés és forgalomba be nem írt jármű használata miatt, az ittas vezetésért pedig 2025 lej pénzbírságot szabtak ki. 

Vasárnap reggel Kézdivásárhelyen a helybeli rend­őrök megállítottak egy 38 éves férfi által vezetett kisteherautót. Az adatbázisok ellenőrzése után kiderült, hogy a járművet időközben kivonták a forgalomból, a rajta lévő rendszámot pedig egy másik autóra bocsátották ki. Az ügyben büntetőeljárás indult forgalomba be nem írt jármű vezetése és forgalomba helyezése miatt. Ugyancsak vasárnap kora délután Papolcon állítottak meg a rendőrök egy quadot. A 44 éves vezetőt alkoholszondába fújatták, a műszer 0,54 mg/l szesztartalmat mutatott. A férfit kórházba kísérték a pontos véralkoholszint megállapításáért, ellene ittas vezetés gyanújával folytatják a vizsgálatot.

Csütörtök este Esztelnekről erőszakos cselekményt jelentettek a 112-es segélyhívón. A kézdivásárhelyi rendőrök a helyszínen egy 39 éves sérült nőt találtak. Elmondása szerint őt és élettársát egy fiatalember bántalmazta. A közelben egy megrongálódott autó is állt. A nőt és 34 éves élettársát kórházba szállították. A rendőrök egy 24 éves férfi személyében azonosították a feltételezett támadót. A nyomozás szerint a pár és a fiatalember között hirtelen konfliktus alakult ki, ennek nyomán következett be a bántalmazás. A járműről, mely mindhármukat szállította, az is kiderült, hogy közúti baleset részese volt Esztelneken. Az incidens után a bántalmazó magukra hagyta a sértetteket és az autót, majd gyalog indult haza. Elfogásakor alkoholszondába fújatták, a műszer 0,89 mg/l szesztartalmat mutatott. A fiatalembert vérvételre kísérték volna, ám megtagadta azt. Az is kiderült, hogy nem rendelkezett jogosítvánnyal. Az ügyész pénteken hatásági felügyelet alá helyezte. A két sértett védelmében a rendőrök ideiglenes távoltartási határozatot bocsátottak ki, emellett elektronikus felügyeletet is elrendeltek. A kivizsgálást jogosítvány nélküli vezetés, mintavétel megtagadása és bántalmazás gyanújával folytatják. (sz.)

