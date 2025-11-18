TÅ±zijÃ¡tÃ©k vagy lÃ©zershow legyen szilveszterkor?

A vÃ¡ros lakÃ³ira bÃ­zza SepsiszentgyÃ¶rgy Ã¶nkormÃ¡nyzata azt a dÃ¶ntÃ©st, hogy szilveszterkor tÅ±zijÃ¡tÃ©k vagy pedig lÃ©zershow legyen. Szavazni a vÃ¡roshÃ¡za Facebook-oldalÃ¡n lehet, nagyon rÃ¶vid hatÃ¡ridÅ‘vel: a tegnap, november 17-Ã©n dÃ©lelÅ‘tt kÃ¶zzÃ©tett kÃ©rdÃ©sre ma Ã©jfÃ©lig fogadjÃ¡k a vÃ¡laszokat.Â

IdÃ©n tÃ¶bb hazai nagyvÃ¡ros â€“ kÃ¶ztÃ¼k KolozsvÃ¡r, BrassÃ³, JÃ¡szvÃ¡sÃ¡r Ã©s Konstanca â€“ is lemondott a hagyomÃ¡nyos ÃºjesztendÅ‘-kÃ¶szÃ¶ntÅ‘ tÅ±zijÃ¡tÃ©krÃ³l, Ã©s van, ahol a lakossÃ¡g egy rÃ©sze kÃ©rte ezt (pÃ©ldÃ¡ul PloieÈ™ti-en) kÃ¶rnyezet- Ã©s Ã¡llatvÃ©delmi okokbÃ³l, a tÅ±zijÃ¡tÃ©k ugyanis nagyon megterheli a hÃ¡ziÃ¡llatokat, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a kutyÃ¡kat. A sepsiszentgyÃ¶rgyi polgÃ¡rmesteri hivatal a dÃ¶ntÃ©s megkÃ¶nnyÃ­tÃ©sÃ©re a prÃ³ Ã©s kontra Ã©rveket is felsorakoztatja mindkÃ©t vÃ¡ltozathoz. A tÅ±zijÃ¡tÃ©k mellett az szÃ³l, hogy sokan a szilveszteri mulatsÃ¡g elmaradhatatlan kellÃ©kÃ©nek Ã©rzik, hogy Ã¼nnepi hangulatot, kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi Ã©lmÃ©nyt teremt, Ã©s hogy rÃ¶vid ideig tart, erre az Ã¡llattartÃ³k fel tudnak kÃ©szÃ¼lni; ellene, hogy sok Ã¡llatnak okoz nagy stresszt, de az emberek egy rÃ©sze is kellemetlennek Ã©rzi a hanghatÃ¡sokat, hogy kÃ¶rnyezetszennyezÅ‘ (finom porral Ã©s nehÃ©zfÃ©mekkel szennyezi a levegÅ‘t, hulladÃ©kot Ã©s mikromÅ±anyagokat hagy maga utÃ¡n, a vegyi anyagok a talajba Ã©s vizekbe juthatnak). A lÃ©zershow mellett az szÃ³l, hogy lÃ¡tvÃ¡nyos, modern, zajmentes Ã©s kÃ¶rnyezetkÃ­mÃ©lÅ‘bb, az Ã¡llatok sem fÃ©lnek tÅ‘le; ellene, hogy nem ad olyan szilveszteri hangulatot, Ã©s nagyobb energiafogyasztÃ¡ssal jÃ¡r.

A szavazÃ¡si lehetÅ‘sÃ©g felkeltette az Ã©rdeklÅ‘dÃ©st, az elsÅ‘ hÃ¡rom Ã³rÃ¡ban mÃ¡r Ã¶tszÃ¡znÃ¡l tÃ¶bben kÃ¶zÃ¶ltÃ©k az opciÃ³jukat az Ã¶nkormÃ¡nyzat Facebook-oldalÃ¡n, Ã©s elsÅ‘ lÃ¡tÃ¡sra Ãºgy tÅ±nik, hogy a lÃ©zershow Ã¡ll nyerÃ©sre. Vannak, akik mÃ©g ezt is sokalljÃ¡k, Ã©s a kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©si helyzetre valÃ³ tekintettel inkÃ¡bb a rÃ¡szorulÃ³kra fordÃ­tanÃ¡k az Ã©jfÃ©li mulatsÃ¡gra szÃ¡nt pÃ©nzt is. Az elÅ‘zÅ‘ Ã©vek tapasztalata szerint egyÃ©bkÃ©nt sok helyen magÃ¡njellegÅ± tÅ±zijÃ¡tÃ©kokat is szerveznek, ezÃ©rt SepsiszentgyÃ¶rgy Ã¶nkormÃ¡nyzata arra kÃ©ri a lakossÃ¡got, hogy tartÃ³zkodjanak az Ã¡llatok szÃ¡mÃ¡ra kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen kÃ¡ros Ã©s fÃ©lelemkeltÅ‘ petÃ¡rdÃ¡zÃ¡stÃ³l Ã©s tÅ±zijÃ¡tÃ©ktÃ³l.Â