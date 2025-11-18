Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

BölönDávid Ferencre emlékeztek

2025. november 18., kedd, Közélet

Vasárnap az egyházalapító püspökre, Dávid Ferencre emlékeztek a bölöni unitáriusok. Az istentiszteletet követően a vallásórás gyerekek verseket adtak elő, és nem hiányzott a zene sem.

    Fotó: Facebook / Kozma Albert

„Ahol unitáriusok élnek, ott november közepén mindenhol megemlékeznek Dávid Ferenc életéről, szellemi örökségéről és a hitről, amit ránk hagyott. Mindannyian hisszük: az egy Istenbe vetett hitet továbbvinni kötelességünk, az első püspökünk által megteremtett gazdagságot pedig ápolnunk kell” – mondotta Kozma Albert tiszteletes.

Az eseményen szerepet vállaló huszonhat gyermek a költőink és unitárius lelkészek által írt gyűjteményes kötetből, a Dávid Ferenc-versekből választotta a bemutatott alkotásokat, majd az eseményhez kapcsolódó énekeket adtak elő. Felcsendült Dávid Ferenc éneke, az énekeskönyvben 43. zsoltárként szereplő Adjunk hálát mindnyájan, az egyistenhitet hirdető Mindenható fővalóság és az unitárius ifjúsági induló is. Az esemény végén a gyerekek jelképes ajándékot vettek át, majd a templomkert udvarán szeretetvendégségre került sor. 

A bölöni unitáriusok készülnek az adventi időszakra is. Advent első vasárnapjától (november 30.) a Lőfi Áron gyülekezeti teremben tartott istentiszteletek alkalmával a gyerekek mellett fellép az egyházközség kórusa is. A hagyomány szerint karácsony első napján tartják a karácsonyfa-ünnepélyt, amikor az istentisztelet után a gyermekeket is megajándékozzák.

Szilveszter éjszakáján óévbúcsúztató, újév-köszöntő istentiszteletre kerül sor – bármilyen hideg is legyen – a templomban.

A községháza szervezésében a díszparknál december 5-én az adventi karácsonyfán fényt gyújtanak, majd a Mikulás is meglátogatja a gyerekeket. Vasárnaponként 18 órai kezdettel szintén a díszparknál mondanak karácsonyváró egyházi beszédet a Bölönben jelen levő négy gyülekezet lelkészei. November 30-án Bartha Attila református lelkipásztor, december 7-én Ovidiu Atanasie Găitan ortodox lelkész, 14-én Lőrincz Barnabás miklósvári római katolikus plébános, 21-én, az utolsó vasárnapon, Kozma Albert unitárius lelkipásztor hirdet igét, de mellette a többi három felekezet lelki vezetője is lehetőséget kap, hogy gyülekezetéhez szóljon. 

Szerző: Hecser László Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-18 08:00
