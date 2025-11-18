Módosul a jelzőlámpák programja

Tegnaptól hosszabb ideig zöld a jelzés a Grigore Bălan út és az Olt utca kereszteződésében a Templom utca felől az 1918. december 1. út irányába, és rövidebb ideig tart a másik három irányban. A következő időszakban szintén újrahangolják a Grigore Bălan és az 1918. december 1. út kereszteződésében levő jelzőlámpákat is, ezek hétfőtől péntekig 6 és 22, szombaton és vasárnap pedig 7 és 17 óra között üzemelnek majd. A gyalogosok számára kedvező változás, hogy az Állomás negyedi körforgalom melletti (a román katona szobra előtti) zebrán kicsivel hosszabb ideig tart majd a zöld jelzés.

A városháza közleményben hangsúlyozza, hogy ezek nem feltétlenül végleges változások: a hatóságok figyelik az érintett forgalmi csomópontokat, és szükség esetén tovább módosítják a jelzőlámpák programját, hogy működésük jobban igazodjon a tényleges közlekedési viszonyokhoz, és növelje a forgalomban részt vevők biztonságát és kényelmét.