Új körforgalom Kovásznán

A Penny Áruház előtti forgalmi csomópontban új körforgalom épül. A Kovászna megyei Út- és Hídépítő Rt. még nem fejezte be a munkálatokat, de a csomópontban a gépjárművek már a körforgalomra érvényes szabályok szerint közlekednek.

A város egyik legforgalmasabb és legbonyolultabb útkereszteződése hosszú évek óta számos lakossági panaszra adott okot és sok közlekedési baleset helyszíne volt. Az áldatlan állapotok megoldására az önkormányzat már két évvel ezelőtt megtetette a megfelelő lépéseket: előtanulmányokat és műszaki tervet készíttetett, beszerezték az építési engedélyeket, ám az eredetileg 621,6 ezer lejre becsült kivitelezési összeggel nem akadt jelentkező a meghirdetett közbeszerzésre. Végül a városi tanács 894,3 ezer lejre emelte a költségkeretet, majd újabb kiírás után sikerült szerződést kötni a mostani kivitelezővel. A munkálatok nettó értéke – áfa nélkül – meghaladja az egymillió lejt. A beruházást teljes egészében a helyi költségvetésből finanszírozzák.