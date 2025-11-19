Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Templomukat ünnepelték a szotyori reformátusok

2025. november 19., szerda, Közélet

Kétszáz éves a szotyori református templom, mely alkalomból vasárnap hálaadó ünnepi istentiszteletet tartottak az egyházközségben. Ft. dr. Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét, aztán Sánta Imre, a gyülekezet lelkipásztora röviden összefoglalta Szotyor templomának (templomainak) történetét, majd Dénes Előd házigazda esperes köszöntötte az ünneplőket és egy verses-zenés műsor zárta az eseményt. A több jeles személyiség részvételével zajló rendezvény szeretetvendégséggel ért véget. 

  • Ft. dr. Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Fotók: Facebook / Erdélyi református Egyházkerület. Kiss Gábor felvételei
    Ft. dr. Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Fotók: Facebook / Erdélyi református Egyházkerület. Kiss Gábor felvételei

A püspök igehirdetésében a mindenkori embernek arról a mindenkori törekvéséről beszélt, amellyel az állandóságot, örökkévalóságot keresi. Mint mondta, kevés ház szokta megérni a 200 évet, mert bár az építők szeretnének örök emléket hagyni maguk után, az új nemzedékek általában átalakítják vagy lebontják ezeket a házakat, és újakat építenek maguknak ugyanezzel a céllal. A szobrok, kopjafák, sírkövek által is emléket állít az ember, de két évszázad után általában olyan állapotba kerül a sírkő, hogy ha sikerül is megfejteni a feliratát, általában csak annyit tudunk meg az illetőről, hogy nő volt-e vagy férfi, és mennyi idős korában hunyt el. Ennyi marad belőlünk. Azonban vannak olyan épületek a falvainkon, amelyeknek sikerült fennmaradniuk több száz évig, és ezek a templomaink. Egyesek szinte egyidősök a kereszténységgel. Itt, a Kárpát-medencében is vannak ilyen templomok, melyek mindenkor arra emlékeztetik a népet, hogy van egy hűséges Istene, akihez mindig vissza lehet térni. Mert egy közösség soha nemcsak magának épít templomot, hanem nemzedékekkel előre gondolkodik, így épült a szotyori istenháza is a mostani gyülekezet számára.

 

1814-ben kezdtek el gyűjteni a szotyori templomra

 

„Ő volt, aki megtartotta az ige szerint a választott népet a pusztában, és Ő volt az, aki megtartotta a szotyoriakat Erdélynek eme keleti részében is. Mert bizony nagy szükség volt arra, hogy Isten hűsége és szeretete ott legyen elődeitekkel” – fogalmazott Kolumbán Vilmos József. Az Ő ragaszkodása őrizte meg ezt a közösséget Erdély viszontagságos korszakaiban tatárjárástól, világháborúktól, diktatúrától... Túléltük ezeket, és minden faluban van egy hely, ahol közösen lehet imádkozni, örülni a közösség gyarapodásának, vagy sírni, ha szomorúak vagyunk. A templom ad keretet a mindennapoknak, és talán nagyobb szükség van ma erre a helyre, mint azt valaha gondoltuk volna – mondta a püspök. Mert ma, amikor a meghatározó médiumok azt tanítják, hogy mindenkinek önmagát kell megvalósítania, és nem fontos az egymásra való odafigyelés, a templom emlékeztet a közösség erejére, és azt az állandó bizonyosságot jelenti számunkra, hogy Isten nemcsak őseinket, hanem minket és az elkövetkezendő nemzedéket is át fogja segíteni minden nyomorúságon – zárta szavait az Erdélyi Református Egyházkerület vezetője.

 

Sánta Imre lelkipásztor szerint egy belső felújítás időszerű lenne

 

Az igehirdetés után Sánta Imre szotyori református lelkipásztor elevenítette fel a templom történetét. 1463-ból származik az első írásos emlék a szotyori templomról, mely akkor még egy másik helyen állt, várfallal volt körülvéve, plébánosát Antalnak hívták. Az 1715-ös generális vizitáció meghagyta, hogy a bejáratához helyezzenek el perselyeket, és az adományokat egy új templom építésére használják fel. Valószínűleg már rossz állapotban lehetett ekkor a régi épület, de közel száz évig nem történt lényeges előrelépés az építés ügyében, így 1802 októberében egy földrengés annyira megrázta, hogy a várfallal együtt le kellett bontani. 1814-ben Rápolti István és Mihály kaptak engedélyt arra, hogy elinduljanak egy országos gyűjtésre a templomépítéshez, melynek nyomán 216 forint gyűl össze. Az adakozók pontos névsora is fennmaradt. Gidófalvi János kurátor feljegyzése szerint 1816-ban kezdték el az új templom építését, melyhez a hívek is adakoztak, de „sok tenyeres munkával, valamint tyúkkal és tojással is hozzájárultak a munkához”.

 

Ünnepi műsor

 

Azonban továbbra is voltak anyagi nehézségek, ezért két részben, 1819-ben, majd 1822-ben eladták a régi templom helyét, amiből annyi jövedelem származott, hogy 1825-re elkészült az új istenháza. 44 esztendő múltán tornyot is építettek az addigi harangláb helyébe, így 1871-ben nyerte el a templom a ma is látható külső formáját. A mostani orgonakarzat 1939-ben készült el a most is használatos, Brassóból hozott orgonához. A szószékkorona még a régi templomból maradt meg, és az egyik harang is, melyen az 1426-os évszám olvasható, és latin nyelven a következő felirat: „Ó dicsőség királya, jöjj békével!” Most sem fohászkodhatunk másképp – mondta végezetül Sánta Imre, hozzátéve, hogy legutóbb 2015–17-ben javították kívülről a templomot, de időszerű lenne egy belső felújítás is. A mostani nemzedéknek jutott ez a feladat, és bízik benne, hogy összefogással és Isten segítségével ezt megvalósítják, amiképpen a gyülekezeti központ is felépült. 

 

A Sepsi Református Egyházmegye presbiteri kórusa

 

A rövid ismertető után gyermekek tolmácsolásában hallhattuk Csiha Kálmán Szeressétek a templomot című versét, majd házigazda esperesként Dénes Előd, a sepsiszentgyörgyi vártemplom lelkipásztora köszöntötte a gyülekezetet azt a bibliai igét értelmezve a Krónikák könyvéből, mely Izrael első templomának felszentelésekor, Salamon király korában hangzott el: „Kiválasztottam és megszenteltem ezt a templomot, hogy itt legyen az én nevem mindörökké. Itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor.”

Ezután a résztvevők meghallgatták a Sepsi Református Egyházmegye presbiteri kórusának előadását Dénes Előd vezényletével. Mint megtudhattuk, a kórus hat éve alakult 12 gyülekezet presbitereiből, akik hetente gyakorolnak, és örömmel tesznek eleget minden meghívásnak. 

Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget a tavaly felavatott új gyülekezeti központban.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Nagy B. Sándor Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-19 08:00 Cikk megjelenítése: 269 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1047
szavazógép
2025-11-19: Közélet - Fekete Réka:

A reumatológia szépségei és nehézségei (Beszélgetés Tischler Emese asszisztenssel)

Kisgyermekkorától mindig a gyengébbek pártján állt, s bár diákként az irodalom érdekelte a legjobban, mégis az egészségügyet választotta. Tischler Emese 1998-tól teljesít szolgálatot a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, ahol az első két évben a belgyógyászaton dolgozott, a reumatológiarészleg különválását követően ezen a szakterületen végzi a rábízott feladatokat. Bár többnyire gyógyíthatatlan krónikus betegségekkel találkozik, számára minden olyan eset elégtételt nyújt, amikor sikerült ­enyhíteni a beteg panaszait.
2025-11-19: Belföld - :

A juttatás arányát eldöntötték, a korhatár változhat (Igazságszolgáltatási nyugdíjreform)

A kormánykoalíció ragaszkodik ahhoz, hogy a bírák és ügyészek nyugdíja fizetésük legtöbb 70 százalékát tegye ki – jelentette ki tegnap Kelemen Hunor, hozzátéve, ő hajlandó lenne engedményekre a nyugdíjkorhatár emelésével kapcsolatban.
rel="noreferrer"