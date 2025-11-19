Az RFI-nek nyilatkozó RMDSZ-elnök elmondta, a kormánykoalícióban mindenki egyetért azzal, hogy ezen a héten el kell küldeni véleményezésre a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácshoz (CSM) a bírói és ügyészi különnyugdíjakról szóló törvénytervezetet. A bírák és ügyészek képviselőivel a múlt héten tartott egyeztetések után a koalícióban megvitattak minden variánst, és azzal alapjában mindenki egyetértett, hogy megmaradnak a korábbi javaslat mellett, azaz a bírák és az ügyészek nyugdíja az utolsó nettó fizetésük 70 százaléka legyen.

A nyugdíjkorhatár emelését illetően Kelemen kifejtette: ő elfogadná az átmeneti időszak meghosszabbítását 10-ről 15 évre, amennyiben a koalíciós partnerek is egyetértenek ezzel. „Végül is ha kompromisszumot akarunk elérni, úgy gondolom, a mi részünkről, a koalíció részéről, a kormány részéről lehetőség van megmutatni, hogy a mi szemszögünkből a társadalmi béke és a tisztességes, igazságos kormányzás a legfontosabb” – mondta Kelemen. Hozzátette: a kormányfő a nap folyamán valószínűleg még megbeszélést tart ebben a témában az államelnökkel is, de a törvénytervezetet mindenképp el kell küldeni a héten a CSM-hez. Az RMDSZ-es politikus szerint elfogadhatatlan, hogy valaki 48 évesen nyugdíjba menjen. A társadalom egy igazságosabb kormányzást vár el, tehát más kategóriáknak is sorra kell kerülniük ebben a reformban. A bírák és ügyészek pont azt nehezményezték, hogy velük kezdte a koalíció a reformot – magyarázta.

Kelemen szerint a bírák és ügyészek nyugdíjreformja után következik a katonai, a belügyminisztériumi nyugdíjaké, mivel ebben a kategóriában is nagyon alacsony a nyugdíjkorhatár, a szolgálati nyugdíjak pedig nagyon magasak. Rámutatott: a bírák és ügyészek nyugdíja az összes kategóriájú különnyugdíj alig 9 százalékát teszi ki, a juttatás legnagyobb részét a katonák, rendőrök, csendőrök és a hírszerző szolgálatok alkalmazottai kapják. Arra a kérdésre, hogy ez mikor fog megtörténni, az RMDSZ elnöke azt válaszolta, még nem vitatták meg a koalícióban, de „szerepel a kormányprogramban”.

A bírói és ügyészi külön­nyugdíjakkal kapcsolatos törvénytervezetnek az a változata, amellyel a koalíciót alkotó valamennyi párt egyetért, a mai nap végére elkészül – ezt Ionuţ Moşteanu védelmi miniszter jelentette ki tegnap. A tárcavezető szerint a hétfői koalíciós egyeztetésen állapodtak meg ebben, addig vélhetően a bírák és ügyészek képviselőivel is lesznek még tárgyalások – tette hozzá. Ionuţ Moşteanu szerint az, amit a bírák és ügyészek képviselői a múlt heti megbeszélésen kértek, „elfogadhatatlan”. „Majd meglátjuk, hogy sikerül-e közös nevezőre jutnunk” – tette hozzá.