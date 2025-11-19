Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A román társadalom még nincs felkészülve az autonómiára

2025. november 19., szerda, Belföld

A Székelyföld autonómiastatútumával kapcsolatos törvénytervezet nem Románia ellen irányul, és semmiképpen sem elszakadásról szól – jelentette ki tegnap Csoma Botond RMDSZ-es képviselő.

    Fotó: Facebook / Csoma Botond

A parlamentben nyilatkozó politikust arról kérdezték az újságírók, hogyan vélekedik arról, hogy az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) kezdeményezi a Székelyföld autonómiastatútumával kapcsolatos törvénytervezet ismételt benyújtását a parlamentben.

Válaszában Csoma rámutatott, valahányszor a parlament elé került az autonó­mia­statútummal kapcsolatos törvénytervezet, az RMDSZ megszavazta. „Ez a tervezet nem Románia ellen irányul, és semmiképpen sem szól elszakadásról vagy egyéb hasonló badarságokról” – szögezte le. Az RMDSZ politikusa ugyanakkor hozzátette, vélhetően nem lesz konszenzus a téma kapcsán a koalícióban, mert a román társadalom „még nincs felkészülve az autonómiára”, és amíg az emberek nem fogadják el ennek a gondolatát, nehéz döntést hozni róla a parlamentben.

