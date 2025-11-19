Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Holnapig kérhető a fűtéstámogatás

2025. november 19., szerda, Közélet

Még két napig igényelhetnek fűtési támogatást az alacsony jövedelműek a lakhelyük szerinti önkormányzatoktól. A fűtési pótlék 2025. november elsejétől 2026. március végéig jár, de novemberre csak azok kaphatják meg, akik 20-áig, csütörtökig benyújtják az iratcsomójukat; aki most lemarad, az legfeljebb decembertől kerülhet fel a listára.

Fűtéstámogatást azok kérhetnek, akiknek családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a havi 1386 lejt, egyedülálló személyek esetében a jövedelmi küszöb havi 2053 lej. Az igénylők nem rendelkezhetnek más ingatlanokkal vagy vagyontárgyakkal: lakással, ezer négyzetmétert meghaladó városi beltelekkel, ötévesnél fiatalabb gépjárművel, tízezer eurót meghaladó megtakarításokkal; kivételt egy örökölt ingatlan és a szolgálati gépkocsi képez. Az iratcsomónak a típuskérvény mellett az igénylő és a vele egy háztartásban élők személyi okmányainak másolatát, a legutóbbi (októberi) jövedelmet igazoló dokumentumokat, a lakásra vonatkozó (tulajdonosi vagy bérlői) szerződést, illetve a fűtési rendszerre vonatkozó papírokat (szerződést és/vagy számlát); esetenként házasságkötési/válási vagy orvosi igazolásokra is szükség lehet. 

A támogatás mindenféle fűtési rendszerre kérhető (távfűtésre, gázüzemű, villamos, szilárd vagy kőolaj­alapú tüzelőanyaggal működő berendezésekre), a kifizetések decemberben kezdődnek. 

A fűtési pótlék nem azonos az energiapótlékkal, utóbbit nyár óta, egész évre kérhetik a kis jövedelmű személyek, illetve háztartások, és a megnövekedett villanyszámlák rendezésébe segít be. (demeter)

