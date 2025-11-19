Tegnap került sor a megyei törvényszéken a román államot képviselő pénzügyminisztérium által az ozsdolai közbirtokosság ellen indított per negyedik fellebbviteli tárgyalására, de amint az várható volt, ismét halasztottak. A következő, minden valószínűség szerint érdemi tárgyalást december 9-én 11 órára tűzték ki.

Az egyórás késéssel kezdődő, alig pár perces tárgyaláson a felperest a megyei pénzügyi igazgatóság és a Romsilva állami erdészet két-két jogtanácsosa képviselte, míg az alperes részéről Lukács Attila és Borbáth Károly közbirtokossági tag, valamint Laczkó-Dávid Géza és Székely János védőügyvéd, illetve Pénzes Ágoston, Ozsdola polgármestere, a helyi földosztó bizottság elnöke volt jelen. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusát Fodor Tamás vezető konzul képviselte. November 11-én tárgyalták le és utasították el Veress Emőd polgári jogász, egyetemi tanár, a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézetének igazgatója halasztási kérését, aki a perben az ozsdolai Kun Kocsárd-iskolát, az ortodox és a római katolikus egyházközséget képviseli. Tegnap az alperes két védőügyvédje előterjesztésére helyt adtak Veress Emőd kérésének, amivel a felperes is egyetértett, így a következő tárgyalásra december 9-én kerül sor.