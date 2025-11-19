Háromszékre látogatott a magyar nagykövet

Sepsiszentgyörgyre látogatott tegnap Kissné Hlatki Katalin, Magyarország új bukaresti nagykövete, aki júliusban váltotta ebben a tisztségben Zákonyi Botondot. A vendéget elkísérte Dolhai István csíkszeredai főkonzul is.

A diplomata találkozott Tamás Sándorral, Kovászna Megye Tanácsának és az RMDSZ háromszéki területi szervezetének elnökével, Kató Béla nyugalmazott lelkipásztorral, az Erdélyi Református Egyházkerület volt püspökével, Szebeni Zsuzsával, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetőjével, valamint ellátogatott a Székely Nemzeti Múzeumba. Ott Vargha Mihály igazgató köszöntötte, a nemrég megnyílt Székelyek – Örökölt vonások című tárlatot annak kurátora, Kinda István néprajzkutató mutatta be.

Az RMDSZ székházában tartott találkozóról Tamás Sándor közösségi oldalán közölte, a nagykövet asszony megerősítette, hogy Székelyföld és Erdély ügyeiben, nemzeti kérdésekben az összefogás a legfontosabb. A találkozón a magyar közösséget érintő legfontosabb kérdésekről, a térség fejlesztési lehetőségeiről és a magyar–román kapcsolatokat érintő aktuális témákról beszéltek. Szó esett a kulturális, oktatási és gazdasági együttműködés jövőjéről, valamint azokról a projektekről, amelyekben a magyar kormány támogatása évek óta erős hátteret biztosít közösségünk számára.

Kissné Hlatki Katalin korábban a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium közép-európai főosztályát vezette, korábban tanácsosi tisztségben már dolgozott a bukaresti nagykövetségen. Felsőfokú tanulmányait Bukarestben végezte. (sz.)